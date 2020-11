Luz Elena González a été reçue par Lupita Jones à Mexico, où elle l’a installée dans un appartement emprunté (Photo: Instagram @ luzelenaglezz / Cuartoscuro)

De nouvelles informations continuent d’émerger concernant le cas de Lupita Jones, dont il a été de nouveau diffusé que sa personnalité et la manière difficile de gérer les rênes de l’organisation Mexicain universelont gravement affecté la performance de certains participants, qui ont rejoint la révélation de Sofía Aragón, et ont admis que lors de leur passage dans le programme de beauté qui prépare les jeunes femmes à d’autres compétitions internationales, elles n’ont pas passé un bon moment.

Et c’est que certaines filles ont assuré que Le comportement personnel de Jones laisse beaucoup à désirer, car il est hautain et avec des exigences qui frisent l’absurde, c’est pourquoi ils ne se sentaient pas à l’aise et ne pouvaient pas donner le meilleur d’eux-mêmes envers Miss Univers. Même Sofia a révélé que Lupita Jones ne lui avait pas payé «pas un centime» pendant la durée de son entraînement, elle a donc dû se débrouiller seule pour faire face à ses besoins d’entretien.

Avec ce panorama d’où surgit une série de déclarations d’autres reines et de Lupita elle-même se défendant et niant certains aspects, maintenant L’actrice Luz Elena González a rappelé comment son expérience avec le directeur du concours national a été lorsqu’elle a participé à l’époque appelée Notre beauté Mexique en 1994.

«J’ai remporté la troisième place au national, je suis venu vivre à Mexico et ils m’ont logé pendant quelques mois dans un appartement où ils ont reçu les filles qui avaient remporté les premières places à Nuestra Belleza et qui avaient la bourse pour étudie au CEA, à l’époque son ex-belle-sœur était là, j’y suis resté et ils m’ont dit “ tu ne peux que deux mois ”», A commencé en se souvenant de l’hôte dans le programme Ici avec vous.

«Quand je suis arrivé, les règles étaient très claires, la chambre de la belle-sœur était toujours fermée, mes parents ne pouvaient me parler au téléphone que la nuit ou très tôt le matin. Je ne pouvais rien toucher dans le réfrigérateur parce que ce n’était pas le mien, je devais l’acheter », a-t-il ajouté et a révélé que« pas un verre d’eau »ne pouvait être pris dans ce département.

En raison des règles strictes de l’entraîneur de la reine de beauté, et du fait que personne ne pouvait savoir où elle vivait, Luz Elena a admis qu’elle avait commencé à tomber dans la dépression, car il n’avait jamais connu une situation similaire si limitée au point de voir sa liberté restreinte.

Luz Elena est mariée et mère d’un garçon et d’une fille (Instagram: luzelenaglezz)

«Avec une semaine passée là-bas, j’ai commencé à me sentir très triste et très déprimé, donc je n’y suis pas allé, je suis allé chercher des vêtements, j’ai préféré ne pas être là, personne ne pouvait me rendre visite», a-t-il déclaré.

Et c’est que peu de temps après Lupita Jones a appris que Luz Elena ne passait plus les nuits dans l’appartement où elle était installée, car l’actrice séjournait avec son petit ami. C’est pourquoi Luz Elena était inquiète et a demandé à Jones de ne pas révéler ce problème à ses parents, car ils étaient très conservateurs et sachant que les données ne seraient pas à leur goût.

À la demande, Miss Univers 1991 s’est énervée, alors par conséquent, il a pris la décision de l’exclure des événements internationaux pour lesquels il se préparait, résolution qui l’a rapidement notifié, du jour au lendemain: “Vous ne pouvez plus aller au concours, je n’ai plus eu l’occasion d’aller à ce concours international et il a envoyé une autre fille à ce concours”, a-t-il exprimé.

Mais la situation ne s’est pas arrêtée là, comme Luz Elena a souligné qu’avec le temps, l’attitude froide et distante de Lupita Jones était évidente pour elle et Lors de divers événements, la femme d’affaires ne lui a pas non plus parlé et a continué sans se retourner pour la voir., une situation dont le chanteur a également avoué que “ça faisait mal” à l’époque.