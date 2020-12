. / EPA / CIRO FUSCO / Archives

Rome, 4 décembre . .- Une signature comme celle de l’Argentin Diego Armando Maradona pour Naples en 1984, qui a changé à jamais l’histoire du club napolitain, aurait actuellement un “potentiel économique brutal” tant pour la star décédée. la semaine dernière à l’âge de soixante ans, comme pour le club napolitain, même si dans le football industrialisé d’aujourd’hui, il serait “impossible de répéter”.

Ceci est reconnu dans une interview accordée à . par l’écrivain et expert de l’industrie du sport Marco Bellinazzo, qui souligne comment le mariage entre Maradona et Naples s’est produit juste avant que le football n’entre dans son «ère d’industrialisation».

“Pensons à ce que serait Maradona avec l’effet du premier ‘Scudetto’ remporté avec Naples (1987), celui de sa Coupe du monde (1986). L’effet économique qu’il engendrerait et dont lui et son club bénéficieraient est inestimable”, Bellinazzo assure ..

“Mais à cette époque il n’y avait pas encore ce développement industriel du football”, souligne l’écrivain et journaliste italien.

COMMENT PAYER LE SALAIRE DE MARADONA AVANT L’EXPLOSION TV

Dans les années 80, dans le football italien, il n’y avait toujours pas de concept développé de droits de télévision, qui sont désormais un élément fondamental pour les loges des clubs, et non pour les sponsors.

Napoli, alors présidé par Corrado Ferlaino, ne gagnait guère plus que l’équivalent d’un million d’euros pour les droits de télévision et ceux-ci, avec l’argent obtenu grâce aux sponsors, ne suffisaient pas à couvrir les frais de gestion et le paiement des salaires. des joueurs, qui dans le cas de la boîte napolitaine étaient proches de quinze millions d’euros par an.

Au cours de la glorieuse étape napolitaine de Maradona, qui s’est terminée avec deux titres de champion (1987 et 1990), une Coupe d’Italie (1987), une Coupe de l’UEFA (1989) et une Super Coupe d’Italie (1990), Naples avait Cirio comme sponsor (1984- 1985), une période de trois ans avec Buitoni (1985-1988) et une autre période de trois ans avec Mars (1988-1991).

Le maillot a été marqué “Lineatime” pendant l’année académique 1984-1985 avant de passer au “NR” italien, alors très répandu dans les clubs de Serie A, pour les années suivantes. Cependant, les revenus gagnés par le club ne sont en aucun cas comparables à ce qu’il aurait aujourd’hui.

“Maradona était la dernière phase d’un football” pré-industriel “. Aujourd’hui seulement avec sa présence dans le club, il multiplierait les affaires de l’équipe au moins par deux, en pensant à la valeur des billets, sponsors”, explique Bellinazzo.

«Barcelone, par exemple, quand l’ère Messi a commencé, elle avait un chiffre d’affaires de 150 ou 200 millions d’euros, comme ce que fait Naples aujourd’hui. Maintenant, après quinze ans de Messi, elle a dépassé les 700 millions et, sans pandémie, il était en passe d’atteindre 1 000 millions », ajoute-t-il.

Et c’est que Naples a signé Maradona de Barcelone pour le montant alors record de 7,5 millions de dollars, avec l’aide de la Banque de Naples, qui a offert les garanties au club Ferlaino pour clôturer une opération qui, sinon, ce serait impossible.

Maradona, qui appréciait Naples depuis le début de sa carrière chez Argentinos Juniors et qui avait également accepté une option d’achat pour l’équipe du sud en 1978 qui, finalement, ne s’est pas concrétisée, a également joué un rôle important dans la clôture de ce mariage historique en 1984.

«À 23 ans, Maradona avait une valeur marchande de 7,5 ou 8 millions de dollars, en 1984. C’était un prix très élevé aussi pour ce Naples. Sur ce marché, aucun acteur d’élite ne serait possible, à 23 ans. , Je choisirais d’aller dans une équipe qui n’a jamais rien gagné, plus faible et sans gagner plus d’argent. Cela n’arriverait jamais dans ce football “, a-t-il déclaré.

L’HOMMAGE DU MESSI, D’UNE VALEUR INCALCULABLE

L’énorme héritage laissé par Diego au niveau sportif et social continue d’avoir un énorme potentiel économique, même après sa mort la semaine dernière qui a choqué le monde.

La preuve en a été vue dimanche dernier lorsque l’Argentin Lionel Messi a consacré son but contre Osasuna, en enlevant son maillot de Barcelone et en montrant le numéro élastique 10 de Diego pendant son séjour aux Old Boys d’Argentine Newell.

Ce maillot, de la marque Adidas et sponsor Yamaha, a eu un énorme impact médiatique, qui a également surpris la marque de motocyclisme japonaise.

“Il n’est pas possible de calculer en argent ce qu’aurait coûté une action comme celle de Messi car il aurait été impossible de la proposer. En fait, la meilleure chose à propos de l’action est la spontanéité de la façon dont Messi l’a fait et qu’elle est toujours une marque content »pour Yamaha, car il ne s’agit pas d’une action publicitaire recherchée, mais le logo par hasard fait partie de cette chemise», confient des sources de la marque japonaise à ..

Les Old Boys de Newell ont également mis en vente mercredi dernier des répliques du maillot de l’équipe que Diego Maradona portait en 1993 lorsqu’il jouait pour le club et que Lionel Messi portait dimanche dernier à Barcelone-Osasuna.

