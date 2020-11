Le président des États-Unis et candidat républicain, Donald Trump, et son opposant démocrate Joe Biden

WASHINGTON DC – Mercredi après les élections, il a confirmé que ce sont des moments spéciaux en Amérique, avec 22 degrés inhabituels et plein soleil à Washington au mois de novembre. Le faux ressort est le contexte parfait pour une élection présidentielle qui a conduit aux scénarios les plus complexes, et qu’il faudra de la patience et quelque chose qui semble évident, même si ce n’est plus si évident: compter jusqu’au dernier vote pour savoir qui a gagné.

Ce qui à 5 heures du matin mercredi semblait être un scénario difficile pour le démocrate Joe Biden, a commencé à virer vers un optimiste avec le lever du soleil sur la côte est des États-Unis. Des États comme le Michigan et le Wisconsin, perdus il y a quatre ans par Hillary Cinton au profit de Trump, Ils ont donné un avantage étroit mais croissant au démocrate. Et ainsi, les comptes pour atteindre 270, le nombre magique d’électeurs garanti par la présidence au Collège électoral, sont devenus beaucoup plus plausibles pour l’ancien vice-président.

Ce fut une élection qui a laissé de nombreuses lectures. La première est que Biden a mieux performé que Hillary Clinton, car elle a obtenu plus de votes, plus de pourcentage et tout indique qu’elle a gagné dans plus d’États. Mais le Trump de 2020 a fait un meilleur choix que le Trump de 2016, en ajoutant près de deux points de pourcentage de plus qu’alors. Ainsi, la polarisation était énorme, il n’y avait pas plus de place que pour Biden ou Trump.

Les chiffres montrent jusqu’à présent que Biden gagne dans le vote populaire, de 50,2 à 48,2 pour cent, et dans le collège électoral, avec 248 à 214. Dans un pays de 50 États, tTous les yeux sont rivés sur ce qui se passe dans une poignée d’entre eux: Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Géorgie et Caroline du Nord. Mais c’est ce qui se passe dans le nord (Michigan et Wisconsin) et dans l’ouest (Arizona et Nevada) qui importe surtout aux démocrates, car en remportant ces quatre États, ils assurent leur retour à la Maison Blanche.

Des journalistes attendent à la Maison Blanche les résultats des élections (REUTERS / Tom Brenner)

Peu importe alors s’ils gagnent ou perdent dans la Pennsylvanie symbolique, même s’il est un fait que Philadelphie et Detroit, villes emblématiques des États-Unis apparues après la Seconde Guerre mondiale et qui connaissent aujourd’hui un certain déclin, ont à nouveau la parole. Dans les deux et dans les comtés dont ils font partie, il y a un grand flux de votes démocrates qui compense le vote républicain dans l’intérieur rural.

Trump, qui dans la nuit de mardi à mercredi a vu comment Biden a pris l’initiative et a déclaré publiquement qu’il était “sur le point de gagner les élections”, a modéré sa comparution à 2h30 plus tard. Bien que cette nuit-là à la Maison Blanche, il se soit déclaré vainqueur, ait déclaré qu’ils voulaient lui voler son élection et menacé de faire appel à la Cour suprême, Le tweet du mercredi matin était moins puissant, car il n’a pas été explicitement déclaré vainqueur.

«Hier soir, j’étais en avantage, souvent fort, dans de nombreux États clés, presque tous gouvernés et contrôlés par des démocrates. Puis, un par un, ils ont commencé à disparaître comme par magie au fur et à mesure que les votes surprises étaient comptés. TRÈS ÉTRANGE, et les “sondeurs” avaient complètement et historiquement tort. “

Rien n’est vraiment inattendu le scénario préalable à l’élection est rigoureusement respecté: Trump gagnerait des avantages au début du recomptage qui seraient réduits, voire inversés, une fois que les votes par correspondance commenceraient à être comptés, ce qui s’ajoute généralement à l’examen après le recomptage de les face-à-face. Le vote en face-à-face est majoritairement républicain et le vote par correspondance ou anticipé a tendance à être démocrate.

Le scénario ajoutait même quelques lignes que le président avait assuré entre lundi et mardi qu’il ne prononcerait pas: celles de se proclamer vainqueur avant la fin du décompte et menacer de faire appel à la Cour suprême si la victoire n’est pas reconnue.

Trump parle la nuit des élections lors d’un événement à la Maison Blanche à Washington, DC. (. / EPA / CHRIS KLEPONIS)

“Donald Trump ne décide pas du résultat de cette élection et Joe Biden ne décide pas du résultat de cette élection”, a déclaré la campagne démocrate dans un communiqué après la dernière comparution du président. Biden devait faire une déclaration en personne quelques heures plus tard.

Le magazine New Yorker a défini la situation comme “la pire possible” et Il a rappelé que depuis août, Trump avait déclaré plus de 200 fois que l’élection serait manipulée. Une fois les élections arrivées, elles étaient conformes à la stratégie.

Il n’y a cependant eu aucune plainte de fond dans aucun des 50 États concernant des difficultés de vote ou de recomptage. Tout un chiffre dans une élection qui a atteint un taux de participation de près de 67%, le plus élevé depuis 1900. Le vote n’est pas obligatoire aux États-Unis, mais la pandémie de coronavirus, la mort de George Floyd et la polarisation politique ont fait de 2020 une année particulièrement mobilisatrice pour les Américains.

Trump a menacé de porter la résolution électorale devant la Cour suprême, Mais il y a des signes que cette route pourrait lui être fermée. Avec tout le pouvoir de la Maison Blanche, Les États-Unis sont un pays hautement décentralisé avec un grand pouvoir délégué à ses États. Ce sont les États qui définissent qui gagne, il n’y a pas de pouvoir central qui ait le dernier mot. À moins de sortir des paramètres habituels de la politique et de recourir à la Cour.

L’élection de 2000 entre George Bush et Al Gore a en fait été résolue par la Cour suprême 40 jours après le jour du vote. Mais à cette époque, il y avait un problème grave dans un État, la Floride, et plus particulièrement dans un comté, West Palm Beach, qui avait conçu des bulletins de vote très défectueux. De nombreux démocrates restent convaincus que Gore a remporté la Floride, mais l’histoire montre que Bush ne l’a emporté que par 537 voix. Et la personne qui a décidé que Bush était le gagnant était Katharine Harris, la secrétaire d’État de Floride, fidèle aux républicains et à Bush.

Al Gore et George W. Bush en décembre 2000 (archives)

Vingt ans plus tard, Ce sont deux États démocratiques comme le Michigan et Wisconsin ceux qui ont donné le ton aux élections disputées. Un troisième, la Pennsylvanie, est également extrêmement important, mais pourrait ne pas être essentiel pour que Biden atteigne la barre des 270.

«Même mes enfants m’ont réveillé ce matin en me demandant quand il y aura un résultat. J’estime cela pour ce week-end », a déclaré Josh Shapiro, procureur général de Pennsylvanie.

En l’absence de décompte final, Biden a une avance étroite mais soutenue au Michigan et a déjà gagné dans le Wisconsin, deux États qui ont tourné le dos à Clinton il y a quatre ans. Si l’Arizona et le Nevada leur sont ajoutés, en plus de trois des quatre voix que le Maine contribue, le démocrate atteindrait 270 voix.

Aujourd’hui, Trump n’est pas d’humeur à faciliter ou à reconnaître cette victoire, et l’armée d’avocats – les médias locaux en parlent de centaines dans chacun des deux partis – se prépare à une bataille qui peut prolonger l’incertitude pendant des semaines. Le Wisconsin, par exemple, certifie le résultat le 1er décembre. Pour une bataille juridique comme celle qui est préparée et qui demande, par exemple, un décompte complet, il faut attendre que les résultats soient officiels.

Bill Stepien, le chef de la campagne républicaine, prévoyait qu’ils demanderaient un recomptage dans divers États. Bob Bauer, le conseiller juridique de campagne de Biden, a été clair dans sa réponse: «Nous gagnons les élections, nous avons gagné les élections. Et nous défendrons notre victoire ».

Bauer a été conseiller juridique de la campagne Barack Obama et Biden en 2012 et faisait partie de l’équipe qui a conseillé Gore en 2000.

Les médias jouent un rôle fondamental dans le suivi des élections et dans l’explication du contexte et de tous les rebondissements d’un système complexe. Fox News, le réseau préféré de Trump, a provoqué la colère du président en donnant à l’Arizona une victoire pour Biden, ce que CNN n’avait pas fait jusqu’à aujourd’hui, ce qui est très critique à l’égard du président. C’est pourquoi Fox donne à Biden plus de délégués au Collège électoral que CNN.

L’un des correspondants de CNN à la Maison Blanche a souligné que la stratégie de Trump n’est pas cohérente: “Vous ne pouvez pas leur demander de continuer à compter les votes au Nevada et en Arizona mais d’arrêter de compter en Pennsylvanie”.

Dans Fox, ils ont souligné que Trump était allé “trop ​​loin”, selon des membres du Parti républicain, se déclarant vainqueur dans les premières heures de ce mercredi. Chris Christie, ancien gouverneur républicain du New Jersey, a déclaré dans Actualités ABC qu’il ne voit aucune «base» pour les accusations de fraude de Trump. Mike Huckabee, un ancien gouverneur républicain de l’Arkansas, a souligné sur Fox News que Trump doit agir comme “un président”.

John King, l’homme qui montre sur CNN toutes les variantes possibles État par État et comté par comté, a été franc: «Nous sommes aux États-Unis d’Amérique et nous comptons les votes. C’est ce que nous faisons”.

Biden peut-il gagner les élections? Oui, et à ce stade de l’examen, il a une meilleure chance que le président. Trump peut-il encore gagner? Oui, mais ce n’est pas le favori.

