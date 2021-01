Paul McCartney a proposé à Alberto Fernández de lui fournir plus d’informations sur la portée de la campagne et ses avantages

Paul Mccartney, l’ancien membre du groupe de rock légendaire The Beatles, a personnellement communiqué avec le président Alberto Fernandez pour vous envoyer vos salutations et invitez-le en Argentine à rejoindre la campagne internationale “MFM Meat Free Monday”, ou “Monday Without Meat” en espagnol.

L’ancien Beatle a communiqué avec le président par lettre après une direction par le Union Vegana Argentine (UVA) dans le but que le pays rejoigne le mouvement MFM pour le promouvoir et le mettre en œuvre dans les écoles, les administrations et autres institutions publiques.

Cela a été confirmé à Infobae à la fois de la Présidence de la Nation et de l’UVA. Je ne sais pas encore s’il y aura une réponse officielle à la lettre.

Selon l’Union végétalienne, dans la lettre McCartney a proposé de lui envoyer plus d’informations sur la portée de la campagne et ses avantages et même de le soutenir.

Dans un communiqué, l’UVA souligne que “L’essence de la lettre que Paul McCartney a écrite au Président de la Nation porte sur la campagne internationale MFM Meat Free Monday ou Monday Without Meat, en espagnol.”

Liz Solari, Alberto Fernández et Manuel Martí, de l’UVA, à la Casa Rosada, en novembre dernier

De même, il remarque que «ses amis de Monday without Meat Argentina lui avaient fait part de l’intérêt qu’il avait manifesté pour le Meat Free Monday. lors de la réunion au cours de laquelle Liz Solari et Manuel Martí, représentant des centaines d’ONG, lui ont donné plus d’un demi-million de signatures contre l’installation de 25 usines de méga-cochons».

Il affirme que l’ancien Beatle a décrit à Alberto Fernández le contexte de la campagne et les raisons de celle-ci, tels que l’impact de l’élevage et son incidence sur les émissions de GES à effet de serre qui génèrent le changement climatique, les ressources mondiales affectées par cette industrie et aussi le lien que l’utilisation et l’exploitation des animaux ont avec la pandémie que précisément aujourd’hui le monde est prêt à vivre.

L’ancien Beatle a communiqué avec le président par lettre après une direction par l’Unión Vegana Argentina (UVA)

Selon l’Union végétalienne argentine, il a également informé le président de la Nation que la campagne internationale qu’il promeut se déroule désormais dans 40 pays, dont l’Argentine, et lui a donné des exemples de villes du monde entier qui ont adhéré et qui ont des initiatives basées dans les usines et / ou des résolutions ont été signées qui ont instauré le «Lundi sans viande» dans les écoles et les établissements publics.

Certains de ces pays sont: Royaume-Uni, États-Unis, Brésil, Canada, Australie, Belgique, Israël, Hollande, Espagne, Suède, Taïwan, Danemark, France, Allemagne, Japon, Koweït, Malaisie, Argentine, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Norvège.

“De l’UVA Unión Vegana Argentina, en tant que représentants de Meat Free Monday en Argentine, nous sommes très satisfaits d’avoir rempli avec succès la gestion d’avoir facilité le contact entre le Président de la Nation et Paul McCartney”, at-il souligné.

Rencontre à La Rosada

Fin novembre, le Président a reçu à la Casa Rosada le Union vegan argentine, ont déjeuné avec eux, ils ont remis la réunion de signatures sous le slogan «Non à l’accord de porc avec la Chine» et ont posé pour la photo montrant la boîte avec l’affiche contre l’accord qui permettrait aux entreprises chinoises de débourser des millions de dollars dans les années à venir et les devises proviennent des exportations de porcs.

La photo et la rencontre ont suscité la polémique car l’État argentin négocie depuis 2018 des accords avec la Chine pour que le pays développe ses exportations de porc vers le géant asiatique. La chancellerie locale et l’agriculture, l’élevage et la pêche ont progressé cette année avec certains de ces accords millionnaires.

