14/09/2017 Paula Echevarr a, dans une image d’archive POLITICA EUROPA ESPA A SOCIEDAD

MADRID, 3 (CHANCE)

Paula Echevarría est une vraie femme tout-terrain, forte et libre, qui reste fidèle à elle-même et à ce qu’elle veut. L’asturienne, enceinte de près de cinq mois de ce qui sera son premier enfant avec Miguel Torres, combine parfaitement son travail d’actrice, sa facette d’influenceuse, le rôle le plus important de sa vie – celui de la mère de Daniella, douze ans – et, en plus, maintenant elle nous surprend avec le lancement de son nouveau parfum, “Paula Rouge”. Un arôme qui concentre le pouvoir de la femme d’aujourd’hui, un parfum idéal pour marcher tous les jours.

Paula avoue que son nouveau parfum “est très différent de tous les autres. Il est frais, un peu poudré, sucré et épicé à la fois”. Amoureuse du bonheur, l’actrice sait tirer le meilleur parti de chaque instant pour profiter pleinement de la vie et montre désormais son côté le plus authentique avec “Paula Rouge”.

La femme asturienne a participé au processus de création du parfum, donc cela a beaucoup à voir avec elle. Des notes d’agrumes rafraîchissantes augmentent sa luminosité grâce à une note de cassis, parvenant à apporter de la transparence aux notes de cœur. En eux, la luminosité de la fleur d’oranger et du jasmin est enveloppée dans la douceur des pétales veloutés de pêche et de pivoine, pour sublimer les facettes les plus féminines et sensuelles du parfum. Une combinaison de praliné et de vanille se fond dans le musc moderne et cotonneux pour augmenter la séduction et la durée du parfum sur la peau.