MADRID, 26 (CHANCE)

Il a été l’un des visages les plus connus à la télévision dans les années 90 et a présenté de nombreux programmes qui sont passés dans l’histoire comme Big Brother, Innocent Innocent, L’île des célèbres, Fame, Let’s dance! Mais depuis quelques années on ne l’a plus revu sur les grandes chaînes de télévision de ce pays et c’est qu’on a toujours dit qu’il y a une main noire qui a empêché la présentatrice de diriger une émission comme elle le faisait il y a des années.

Ses dernières apparitions à la télévision ont été pour Movistar + ou Netflix, où on l’a vue avec le même sourire que toujours, celui qu’elle portait toujours quand elle présentait un programme et gaspillant ce professionnalisme avec lequel elle a montré pendant ses années les plus glorieuses.

Aujourd’hui, Paula Vázquez fête ses 46 ans, étant en retrait et avec la question de savoir pourquoi elle n’est jamais revenue dans les chaînes dans lesquelles elle présentait des programmes à succès … Il y a quelques années, elle a réalisé une interview dans l’un des magazines à diffusion nationale de notre pays et a avoué qu’il y avait une main noire qui l’empêchait de continuer à mener à bien ces programmes, mais il n’a jamais donné les noms et prénoms. Ce que l’on peut dire, c’est que dans ses réseaux sociaux il est le plus heureux possible et c’est qu’il a sans aucun doute réussi à mener la vie dont il a toujours rêvé.