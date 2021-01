Alors que de nombreux pays frères de la région semblent être sur la voie de la réduction de la pauvreté, nous devons malheureusement admettre que nous empirons chaque jour.

Johan Norberg a écrit dans son livre Progress: «Si vous deviez choisir une société dans laquelle vivre, mais que vous ne saviez pas quelle serait votre position sociale ou économique, vous choisiriez probablement la société avec la plus faible proportion (pas le plus petit nombre) de pauvres, car cela c’est le meilleur jugement de la vie qu’un citoyen moyen mène ».

Selon les données de la Banque mondiale en 1820, 94% de la population mondiale vivait dans une extrême pauvreté (moins de 1,90 dollar par jour ajusté en fonction du pouvoir d’achat). En 1990, ce chiffre était de 34,8% et en 2015 de 9,6% seulement.

Au cours de cette même période, l’Argentine est passée d’un pays sans pauvreté à un triste chiffre de près de 45% de pauvres. Nous sommes passés de la troisième place du classement de bas en haut à troisième de haut en bas, dépassés par le Venezuela et Haïti en tant que pays les plus pauvres de la région. Alors que de nombreux pays frères de la région semblent être sur la voie de la réduction de la pauvreté, nous devons malheureusement admettre que nous empirons chaque jour.

Nous sommes passés de la troisième place du tableau de bas en haut à la troisième de haut en bas, dépassés par le Venezuela et Haïti en tant que pays les plus pauvres de la région.

Quelles sont les causes? Si nous devions le résumer en une seule phrase, nous pourrions dire que c’est dû à une gestion politique avec une grande inefficacité, de la corruption et une mauvaise gestion de toutes les variables économiques qui font que quelqu’un se développe économiquement.

Sans développement économique, le développement social est impossible.

Nous nous habituons malheureusement à couvrir le soleil de nos mains et à laisser ceux qui nous gouvernent nous dire avec un caradurismo de haute qualité que l’inflation n’est pas un problème, que nous pouvons vivre avec des déficits illimités, que nous pouvons vivre seuls. Ils nous soumettent à une pression fiscale qui ne fait qu’accroître leurs inefficacités et gagner les votes de ceux qui ne peuvent survivre qu’avec une subvention ou des travaux publics auxquels ils ne vont pas.

Tout gouvernement qui dit d’une part qu’il est populaire et qu’il veut aider les plus pauvres et en même temps ne fait rien pour réduire l’inflation et préserver une valeur raisonnable pour sa monnaie est, au mieux, ignorant. Ce sont peut-être des hypocrites ou des cyniques.

Il serait très utile de copier ce que d’autres pays ont fait pour pouvoir résoudre les problèmes que nous vivons de manière irrémédiable décennie après décennie

L’Argentine est devenue un répétiteur inlassable d’erreurs qui appauvrissent le pays et invitent des milliers de personnes au déclin social. Beaucoup, y compris moi-même, ont choisi de se concentrer uniquement sur l’avancement de notre carrière et de se résigner. Nous nous plaignons passivement aux tables basses ou aux barbecues entre amis sans prendre de mesures spécifiques. D’un autre côté, le système politique argentin est devenu un environnement mafieux similaire à ce que la ville de Chicago a connu dans les années 1930, où la seule chose qui comptait était de survivre aux dépens de tout le monde, corrompant la police, les politiciens et les juges, laissant derrière. les otages de toute la société devenaient de jour en jour plus violents et incrédules.

Les politiciens qui pouvaient à peine gérer un entrepôt de quartier se remplissent la bouche et donnent des leçons au monde entier sur ce qu’il faut faire. Quand, en fait, ils devraient commencer toutes leurs présentations par le mot «désolé».

Maintenant bien, Est-il possible d’inverser cette tendance à la baisse? La réponse est écrasante «oui».

Comment? Avec une véritable révolution et destruction de tous les paradigmes et stéréotypes qui nous ont amenés ici. En principe, il serait très utile de copier ce que d’autres pays ont fait pour pouvoir résoudre des problèmes que nous connaissons inévitablement décennie après décennie.

La propriété privée doit être un droit irrévocable. L’entrepreneuriat c’est bien

Il est nécessaire de réévaluer des concepts tels que:

– L’effort doit être l’une des valeurs les plus respectables de la société.

– La propriété privée doit être un droit irrévocable.

– L’entrepreneuriat, c’est bien.

– Le mot homme d’affaires n’est pas synonyme de corrompu, il faut soutenir le bien, punir le mal.

– Le succès doit être une conséquence et non une fin en soi. Cependant, il est important d’y réfléchir et de motiver autant de citoyens que possible pour y parvenir.

Le mot entrepreneur n’est pas synonyme de corrompu, il faut soutenir le bien, punir le mal

– Un système fiscal qui permet l’investissement et la création d’emplois.

– Un plan stratégique qui clarifie pour chaque segment de l’économie ce qu’il peut attendre des politiques publiques, le tout analysant le contexte international segment par segment.

– Changer le mot ajustement pour efficience ne consiste pas à réduire les coûts, mais à mieux utiliser les ressources. Si l’État pouvait être plus efficace dans l’utilisation de toutes les ressources, privées et publiques, nous devrions recevoir un meilleur service de la part des entités étatiques et pas seulement une bureaucratie inutile.

Le Congrès doit être le garant de la constitution et un lieu de discussions proactives et indépendantes

– Refonder les organisations de base de l’Etat avec un accent sur l’excellence et un déclin rapide de la corruption et du favoritisme. La santé, la sécurité et l’éducation doivent évoluer rapidement vers la modernisation et la mise à jour en mettant l’accent sur la sauvegarde des droits non délégables de l’État.

– Une justice indépendante axée sur l’égalité et devenant un véritable contrôleur de tous les citoyens et institutions de notre pays, endurant la pression et garantissant la justice, qui fait tant défaut ces dernières années.

– Le Congrès doit être le garant de la constitution et un lieu de discussions proactives et indépendantes.

– Recréer le fédéralisme en mettant l’accent sur le développement durable et même de toutes les provinces unies du sud. De nombreuses provinces argentines atteignent un niveau d’emploi public proche de 70% et deviennent les otages de l’État national en tant que seul pourvoyeur de fonds. Tous élisent leurs représentants par vote, mais au quotidien, ils sont loin d’être une démocratie et semblent des fiefs qui ne peuvent se renouveler qu’avec la mort de leurs dirigeants.

La science et la technologie doivent être des priorités pour l’avenir. Heureusement, nous avons une très bonne base qui a résisté crise par crise, gouvernement par gouvernement.

– Sur le plan économique, une plus grande indépendance et une gestion plus rationnelle de toutes les variables sont nécessaires avec des objectifs à 20 ou 30 ans validés au congrès national avec un consensus de toutes les politiques. Il y a des thèmes qui ne devraient pas différer ou se réinventer à chaque changement de ceinture présidentielle. Personne ne devrait discuter de la baisse de l’inflation, de l’ouverture des marchés dans le but de devenir plus compétitive, une monnaie forte avec la capacité d’épargner, parmi de nombreuses autres variables.

– La science et la technologie doivent être des priorités pour l’avenir. Heureusement, nous avons une très bonne base qui a résisté crise par crise, gouvernement par gouvernement. Avec des lois qui encouragent ces investissements, l’Argentine pourrait être en peu de temps une puissance dans les technologies de l’information et dans d’autres domaines tels que l’industrie des réacteurs nucléaires ou les avions spatiaux.

Bien sûr, tout ce qui précède n’est qu’une partie des changements profonds, mais nous devrions au moins convenir, avec nuances, des fondements d’une nouvelle république.

Existe-t-il un meilleur indicateur pour mesurer le succès d’un pays que son indice de pauvreté? Je crois que non. Par conséquent, il est essentiel d’agir rapidement et avec une conviction totale pour réduire ce nombre qui nous fait mal et nous nuit en tant que société. Là où il y a une personne pauvre, il y a une société qui ne savait pas comment s’améliorer et progresser.

J’ai continué à lire:

Colonne difficile du Wall Street Journal sur la “crise de crédibilité” de l’Argentine

Les dirigeants et les producteurs agricoles définissent la modalité des manifestations pour rejeter les stocks de maïs exportés

Crise sanitaire: les entreprises prépayées affirment que l’attention de la deuxième vague de COVID-19 est menacée et mettent en garde contre une réforme que le gouvernement prépare