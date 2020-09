15/03/2019 Paz Padilla est très proche de sa fille, Anna Ferrer

Hier a été une journée difficile pour Paz Padilla. Antonio Juan, son mari, aurait eu 54 ans et elle voulait se souvenir de lui avec une félicitation émotive pour son compte Instagram. Au bout de quelques heures, la femme de Cadix s’est chargée de « Sauvez-moi » en montrant son plus beau visage et en nous faisant rire, une fois de plus, avec son sens de l’humour caractéristique.

Peu de temps après, sa fille, Anna Ferrer, fière de la façon dont Paz gère la mort récente de l’amour de sa vie, a voulu dédier un message émotionnel à sa mère à travers ses réseaux sociaux: «Cela a probablement été l’été le plus dur. de nos vies, et pourtant nous avons pu passer plus de temps ensemble que jamais. Je pense que c’est le premier été que nous ne nous sommes pas vus depuis plus d’une semaine, et cela, en revanche, m’a rendu très heureux. Aujourd’hui, je voulais vous rappeler que nous sommes tous les deux la meilleure équipe et que nous serons toujours là l’un pour l’autre. À tout ce qui vient. Je t’aime «