PHILADELPHIE (AP) – L’entraîneur des Eagles, Doug Pederson, a eu besoin de trois tentatives pour défendre Carson Wentz des critiques de Brett Favre.

Le Hall of Famer Favre a déclaré mardi dans une interview télévisée que les Eagles de Philadelphie auraient dû préférer Nick Foles à Wentz. Depuis que Favre et Pederson ont joué ensemble à Green Bay et sont de bons amis depuis plus de deux décennies, les déclarations de Favre ont eu plus de poids à Philadelphie que si elles provenaient d’un autre ancien joueur.

Wentz est sur la bonne voie pour sa pire saison de sa carrière de cinq ans. Les Eagles (3-4-1) mènent la division Est de la Conférence nationale, malgré de nombreuses blessures qui ont obligé l’équipe à débuter 21 joueurs différents en attaque.

Foles a repris l’attaque en décembre 2017, lorsque Wentz s’est déchiré deux ligaments dans un genou. Il a mené les Eagles à leur premier titre du Super Bowl et a été le joueur par excellence de ce match, une victoire contre la Nouvelle-Angleterre.

En décembre 2018, Foles a de nouveau remplacé Wentz, qui s’est blessé au dos. Il a remporté une victoire avec les Eagles en séries éliminatoires.

Foles a passé la saison précédente à Jacksonville et est maintenant un partant de Chicago.

La première réponse de Pederson mercredi, en référence aux commentaires de Favre, a été: «Je respecte l’opinion de Brett. Oui, nous sommes amis, mais je ne lui ai pas parlé. Vous avez le droit d’avoir votre mot à dire et c’est tout ».

On lui a alors spécifiquement demandé s’il partageait l’opinion de Favre.

«Je respecte l’opinion de Brett. Vous avez le droit d’avoir votre opinion, et ce n’est pas grave. Laissons-le là », répondit-il.

Certains fans et commentateurs qui ont écouté la conférence de presse en ligne ont été choqués sur les réseaux sociaux que l’entraîneur n’ait pas été en désaccord avec les commentaires de Favre.

Avec une troisième chance, Pederson a clairement indiqué que les pensées de Favre ne correspondaient pas à celles du propriétaire Jeffrey Lurie ou du directeur général Howie Roseman.

«Carson est notre homme. Il était notre choix dans le repêchage. C’est lui qui va nous emmener et diriger cette équipe », a souligné Pederson. «Chacun a le droit de donner son avis. Mais ce ne sont pas mes paroles, ni celles de Howie ou Jeffrey. Ce sont ses paroles (Favre). Je respecte ton opinion. Tout ce qu’il veut dire va bien et nous resterons amis. Cela ne me dérange pas d’une manière ou d’une autre. Tout ce que je sais, c’est que Carson est notre joueur et qu’il est de mon devoir de le faire mieux jouer. “