Grâce à sa vaste expérience dans le domaine commercial et le secteur du marketing numérique, Pedro Muñoz dirigera la stratégie commerciale de Vidoomy et les équipes commerciales européennes depuis son siège à Madrid, renforçant ainsi le positionnement de l’entreprise à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.

Vidoomy, plateforme numérique spécialisée dans la publicité vidéo, offre à ses clients un accès à des audiences premium dans les médias numériques que l’entreprise gère. De cette manière, il est plus facile pour les campagnes publicitaires des annonceurs et des marques prestigieuses du monde entier d’avoir un impact sur leur public cible au bon moment et au bon endroit.

Vidoomy propose aux annonceurs des audiences premium qui permettent d’augmenter l’efficacité des investissements publicitaires dans les médias numériques dans les campagnes, principalement la marque et la notoriété, grâce à sa propre technologie avec des algorithmes spécialisés, l’apprentissage automatique, les données tierces et ses alliances avec les médias numériques de reconnaissance maximale.

Avec des audiences dans plus de 2500 médias haut de gamme dans le monde, Vidoomy offre les meilleurs résultats en termes de KPI, de retour sur investissement et de ROAS aux annonceurs et permet aux éditeurs numériques d’augmenter la monétisation de leurs médias numériques.

La présence internationale actuelle de Vidoomy couvre les marchés des États-Unis, de la Latam, de l’Europe et du continent africain, avec des équipes locales qui maintiennent un réseau de clients et d’opérations commerciales à vocation mondiale. Son activité se concentre sur les principaux centres médias tels que Publicis, IPG Mediabrands, GroupM, Havas Media Group, Dentsu Aegis, Omnicom Media Group (OMG) et leurs agences médias, ainsi que d’autres agences média indépendantes. Ce sera le principal centre d’attention des équipes commerciales européennes que Pedro Muñoz dirigera stratégiquement depuis Madrid.

La principale responsabilité de Pedro Muñoz sera de renforcer la position de Vidoomy sur le marché numérique européen et de multiplier les équipes commerciales dans chacun des pays, en créant un réseau stratégique d’accords commerciaux avec les principales entreprises qui composent l’écosystème de la publicité numérique et le programmatique. Son expérience de plus de 18 ans dans le domaine commercial dans des entreprises leaders du secteur telles qu’Outbrain, Ligatus, Hi Media entre autres et à la tête de projets d’ouverture et de création d’équipes commerciales, renforcera sans aucun doute les opérations commerciales de Vidoomy hors de ses frontières.

«C’est un plaisir de rejoindre la fantastique équipe de Vidoomy pour aider à poursuivre la croissance spectaculaire que cette entreprise a connue au cours des 3 dernières années. C’est un grand défi d’amener ce produit à succès dans toute l’Europe », déclare Pedro Muñoz à propos du défi auquel l’entreprise est confrontée.

«Avec un professionnel de la stature de Pedro Muñoz, en tant que leader des ventes sur le territoire européen et en ajoutant une technologie en adaptation et développement continus telle que celle proposée par Vidoomy, nous pourrons encore élargir notre réseau d’annonceurs satisfaits des résultats et KPI proposés après les campagnes publicitaires diffusées via notre technologie. Cette stratégie garantira le succès de Vidoomy, répondant aux prévisions de l’entreprise dans un marché imparable qui augmente ses investissements dans la publicité numérique année après année et qui en 2021 a les meilleures attentes de croissance historique », déclare Antonio Simarro-VP Global Sales chez Vidoomy .

