SAN JUAN (AP) – Pedro Pierluisi, du nouveau parti progressiste qui soutient la création d’un État, sera le prochain gouverneur de Porto Rico après avoir obtenu la majorité des voix, selon les résultats officiels préliminaires publiés samedi soir.

Pierluisi a recueilli environ 33% des voix contre près de 32% pour Carlos Delgado, du Parti démocrate populaire, qui soutient la situation politique actuelle de l’île, lorsque les rapports des bureaux de vote ont atteint 100%.

Les résultats ont été annoncés quatre jours après la tenue d’élections générales à Porto Rico, un retard inhabituel attribué au nombre sans précédent de votes anticipés et de votes envoyés par courrier qui dépassaient la capacité de dépouillement des autorités. C’est également la première fois que les deux principaux partis de Porto Rico ne parviennent pas à capter 40% des voix.

“Il est temps d’unir les volontés et les buts”, a déclaré Pierluisi dans un communiqué.

Pierluisi s’était déclaré vainqueur le soir des élections, et Delgado a refusé de reconnaître sa défaite après avoir souligné que son adversaire était de peu devant lui et que des milliers de votes n’étaient pas encore comptés.

“Le pays a besoin de consensus, de dialogue et de convergence pour que nous puissions faire face aux grands défis de l’avenir”, a déclaré Delgado, qui a félicité Pierluisi samedi.

Les résultats ont été publiés samedi quelques heures après la victoire du président élu Joe Biden aux élections américaines, un triomphe selon Pierluisi qui pourrait aider Porto Rico à devenir un État. Pierluisi a félicité Biden et a noté qu’il se réjouissait de travailler avec lui et le vice-président élu Kamala Harris “pour le bien de tous les Portoricains dans leur lutte pour le progrès et l’égalité”.

Les électeurs de Porto Rico ont participé à un référendum non valide organisé le jour des élections générales et au cours duquel on leur a demandé: “Porto Rico devrait-il être immédiatement admis dans l’Union en tant qu’État?” Plus de 52% des électeurs ont dit oui, mais tout changement de statut politique de l’île doit être approuvé par le Congrès américain. Le référendum était le sixième du genre sur l’île, qui est maintenant le Commonwealth des États-Unis.

Biden s’est engagé à travailler avec les autorités gouvernementales locales qui soutiennent différentes conditions politiques pour Porto Rico afin de «lancer un processus équitable et contraignant» pour que l’île détermine son propre statut.

Biden a également promis de lutter contre les mesures d’austérité exigées par un conseil de contrôle fédéral qui supervise les finances de Porto Rico au milieu d’une crise économique; accélérer le décaissement des fonds fédéraux pour la reconstruction après la dévastation par les ouragans et un tremblement de terre; et promouvoir l’équité dans la fourniture des ressources pour les programmes Medicaid, Medicare et Supplemental Security Income, puisque Porto Rico reçoit moins que les États-Unis.