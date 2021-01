López Obrador se moque du surnom de Peje (Photo: Twitter / @lopezobrador_)

Président Andrés Manuel López Obrador Il a une fois de plus capitalisé sur le ridicule et les expressions racistes à son encontre, car dans l’après-midi de ce dimanche 3 janvier, le président est sorti pour donner un message «optimiste» au peuple mexicain et en a profité, très à son style, se moquer de ceux qui le surnomment “Peje”.

Le surnom le plus célèbre de López Obrador et qui, en même temps, lui a duré plus d’années est sans aucun doute celui de Peje, qui fait référence à alligator, un lépisosteidae qui peut vivre en eau douce et douce. Cependant, plus que de faire référence à sa similitude physique avec l’animal ou à sa capacité à régner, ce surnom renvoie au lieu d’origine du chef de l’exécutif fédéral et à son accent pour parler.

Anciennement connu sous le nom de “Semionotiformes”, les lépisostéiformess, un autre nom pour définir l’alligator peje, ils sont un petit et groupe primitif de poissons, divisés en deux genres et sept espèces vivantes situées dans une même famille, ceux-ci, selon le chercheur Reséndez-Medina, habitent la Terre depuis le Ère mésozoïque.

Chumel Torres a vilipendé le lieu de naissance d’AMLO (Photo: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Depuis qu’il était chef du gouvernement du district fédéral d’alors (DF), aujourd’hui Mexico (CDMX), le politicien d’origine tabasco a été moqué pour des aspects qui n’ont rien à voir avec sa représentation populaire. Par exemple votre accent pour parler, typique de la côte sud-est du Mexique, son couleur de peau, le sien âge, il terminer certains mots par “t” ou “s”, le tourbillon de ses cheveux et sa rapidité à déclamer ses discours ont transpiré dans les médias et chez les comédiens qui satirisent ses expressions.

Toutes ces blagues, l’actuel président de la république en a profité pour marquer ses adversaires à bien des égards, puisqu’il a su se faire une image publique de proximité avec le peuple mexicain, pour une telle raison que pour les élections du 2018 a obtenu plus de 30 millions de votes.

Dans cette optique, lors du message présidentiel de dimanche, AMLO, depuis son bureau du Palais National, a présenté les progrès de la journée de vaccination du personnel médical qui assiste à la pandémie COVID-19 et sans rien dire à ce sujet, ironiquement sur son surnom.

AMLO a assuré que d’ici mars, tous les plus de 60 ans seront vaccinés (Vidéo: YouTube / Andrés Manuel López Obrador)

“Nous avons reçu 53 625 doses, 32 624, 61% ont été appliquées jusqu’à présent, Tout cela au personnel médical qui se trouve dans les hôpitaux COVID, comme nous l’avons convenu en suivant les recommandations des spécialistes, d’abord pour protéger ceux qui sauvent des vies, que nous estimons à environ 750 000 “, a déclaré le président.

Il a également parlé de la situation du chômage au Mexique et de la manière dont elle a été affectée par le rebond de cette maladie.

«Nous nous débrouillions si bien, nous avions déjà récupéré environ 600 000 emplois, nous en avons perdu environ un million à cause de la pandémie et nous avions déjà récupéré 600000», A déclaré le président dans un message enregistré au Palais national.

La tasse d’AMLO pour se moquer du surnom de pejelagarto (Photo: Twitter / @lopezobrador_)

Cependant, alors que López Obrador prononçait ces mots, il y avait deux objets sur son bureau en plus des feuilles avec lesquelles il présentait les données. Le premier et le plus évident est un petit drapeau du Mexique, qui permettait de voir l’emblème national dans une broderie dorée à tout moment. En plus de ceux-ci, il y avait une tasse de café dans un style minimaliste avec un dessin d’un lézard au milieu.

Comme si cela ne suffisait pas, il faut se rappeler que le format de ce message n’était pas comme il est habituellement publié régulièrement, car au lieu de publier la vidéo directement sur votre compte Twitter, Le président a mis un lien qui renvoie à sa page officielle de Youtube et joint une photo haute définition, dans laquelle il est possible d’apprécier plus en détail la conception du taux, où l’animal peut être vu flottant dans l’eau, libérant des bulles et entouré de plantes marines.

