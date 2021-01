BEIJING, 20 janvier (.) – La capitale chinoise, Pékin, a déclaré mercredi qu’elle enquêterait sur toutes les personnes qui sont entrées dans la ville depuis l’étranger à partir du 10 décembre et qu’elle fermerait une station de métro, après avoir signalé la plus forte augmentation quotidienne de nouveaux cas de COVID-19 en plus de trois semaines.

Les mesures interviennent au milieu de ce qui est devenu l’épidémie de COVID-19 la plus grave du pays depuis mars 2020 avant la saison du Nouvel An lunaire, lorsque des centaines de millions de personnes voyagent, ce qui soulève des inquiétudes au sujet d’une autre grande. vague de COVID-19.

La Commission nationale de la santé a déclaré mercredi qu’un total de 103 nouveaux cas de COVID-19 avaient été signalés le 19 janvier, contre 118 la veille.

Cependant, la province du nord-est de Jilin a signalé 46 nouveaux cas, établissant un autre record de cas quotidiens. La province du Hebei, qui entoure Pékin, a signalé 19 nouvelles infections.

Pékin a signalé sept nouveaux cas, ce qui correspond au total signalé le 28 décembre, dont six patients vivent dans le district de Daxing. L’opérateur de métro de la ville a déclaré avoir fermé la station de métro Tiangong Yuan, située près des patients de Daxing, dans le cadre des mesures.

Le Beijing Daily, soutenu par le Parti communiste, a déclaré que les dirigeants du parti et le gouvernement de la capitale se sont réunis mardi soir et ont convenu de renforcer davantage le contrôle, de minimiser les rassemblements publics et de réduire le nombre de passagers transport public.

Les vacances du Nouvel An lunaire d’une semaine en Chine commencent le 11 février.

Les autorités locales du nord-est de la Chine, où se trouvent la plupart des nouveaux cas, ont utilisé une combinaison de mesures comprenant des fermetures, des restrictions de voyage et des tests de masse. Des dizaines de millions de personnes ont été placées chez elles ou en quarantaine centrale dans les provinces de Hebei, Jilin et Heilongjiang.

La ville de Songyuan à Jilin a ordonné mercredi la fermeture de la principale zone urbaine sous sa juridiction et a commencé des tests de masse. Harbin, la capitale provinciale de la province du Heilongjiang, a temporairement fermé des entreprises et des lieux publics tels que des gymnases, des cafés et des institutions religieuses.

La Chine a également intensifié sa campagne de vaccination, avec plus de 15 millions d’injections administrées mercredi.

Le nombre de nouveaux cas asymptomatiques, que la Chine ne classe pas comme cas confirmés, est tombé à 58 contre 91 cas un jour plus tôt. Le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Chine continentale s’élève désormais à 88557, tandis que le nombre de morts est resté inchangé à 4635.

Les chiffres excluent les cas signalés à Hong Kong et à Macao, qui sont des territoires chinois mais déclarent indépendamment leurs données. La commission exclut également les cas signalés à Taiwan, l’île autonome que la Chine revendique comme sienne. (Reportage de Gabriel Crossley et Lusha Zhang à Beijing, et David Stanway à Shanghai; écrit par Se Young Lee et Ryan Woo; édité en espagnol par Janisse Huambachano)