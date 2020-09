Curieux: les médecins ont découvert que quelque chose de SCARY est un estomac d’adolescent.La jeune fille souffre de quelque chose qui s’appelle le syndrome de Raiponce.Son étrange obsession a conduit à de très graves problèmes et son opération a été filmée et partagée par ce qu’ils ont trouvé.

Cette adolescente de 17 ans nommée Sweety Kumari a une étrange habitude. Et cette habitude a conduit à une intervention chirurgicale de plusieurs heures car sa vie était en danger.

Nous avons tous des tics, des habitudes, des choses que nous faisons quand personne ne nous voit et que nous ne voulons pas qu’elles soient connues. Mais le truc Kumari est allé beaucoup plus loin.

Le 31 août de cette année, l’adolescent a subi une opération de 6 heures !! dans un hôpital privé du district de Bokaro, en Inde, par une équipe de médecins dirigée par le Dr GN Sahu.

Le médecin, après l’opération, a déclaré que c’était la première fois de sa carrière de 40 ans qu’il avait vu quelque chose comme ça.

La fille avait une grosseur d’estomac de la taille d’une grossesse de 5 mois. Les médecins pensaient que c’était une tumeur, jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent et découvrent ce qui n’allait pas.

C’est que, Kumari, souffre d’une maladie appelée syndrome de Raiponce qui lui fait manger ses propres cheveux de manière compulsive. Alors, comme vous le lisez.

D’autres personnes jouent avec leurs cheveux comme un tic pour se concentrer ou relâcher la tension. Il y a ceux qui l’arrachent, auquel cas on parlerait de trichotillomanie. Mais cette fille, elle l’arrache et la mange.

Et comme les cheveux ne sont pas biodégradables, ils se sont accumulés au fil des ans dans votre estomac. Et cela s’est terminé par une boule de poils de plus en plus grosse.

À tel point qu’ils ont décidé de le retirer par chirurgie. Le médecin a supposé qu’il trouverait une bonne quantité de cheveux emmêlés lors de l’ouverture de la fille, ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est ce qu’il a trouvé.