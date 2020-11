Mario Saralegui, l’entraîneur de Peñarol. . / Sandro Pereyra / Archives (PISCINE Sandro Pereyra /)

Montevideo, 1er novembre . .- Peñarol a ajouté une nouvelle défaite, cette fois par 2-1 contre Defensor Sporting à la deuxième date du tournoi intermédiaire, il est donc plus éloigné des premières places du classement et est également relégué en le tableau annuel accumulé.

L’équipe que l’entraîneur Mario Saralegui a présentée sur le terrain était remplie de remplaçants car mercredi prochain, il jouera le match retour de la Coupe d’Amérique du Sud contre l’Argentin Velez Sarsfield et cela s’est remarqué dans la performance, avec une première mi-temps à oublier.

Après 2-0 en première mi-temps, Saralegui a envoyé tout son arsenal offensif sur le terrain et a ainsi pris les rênes du match, mais l’équipe locale a su devenir forte et endurer les attaques incessantes de charbon de bois.

De cette façon, le match s’est terminé 2-1 et a clôturé la deuxième date de l’Intermédiaire, qui avait les rencontres retardées de Defensor Sporting avec Peñarol et Deportivo Maldonado contre Nacional.

Les deux duels avaient été suspendus parce que l’équipe de charbon et l’équipe tricolore avaient brisé “ la bulle de la santé ” après leurs matchs pour la Copa Libertadores.

À la fin de la deuxième journée de l’Intermédiaire, le classement des Groupes A et B est le suivant:

– Classification du groupe A:

PJ GEP GF GC PTS

1. Cerro Largo 2 2 0 0 5 1 6

2. Liverpool 2 2 0 0 5 3 6

3. Progression 2 1 1 0 2 1 4

4. Colline 2 1 0 1 3 3 3

5. Voyageurs 2 0 1 1 2 3 1

6. Rentistas 2 0 1 1 3 5 1

7. Plaza Colonia 2 0 1 1 0 3 1

8. Ville de Montevideo 2 0 0 2 2 4 0

– Classement Groupe B:

PJ GEP GF GC PTS

1. River Plate 2 2 0 0 6 1 6

2. National 2 2 0 0 3 1 6

3. Defender Sp. 2 1 1 0 2 1 4

4. Rivière Boston 2 1 0 1 5 3 3

5. Phénix 2 1 0 1 2 1 3

6. Danube 2 0 1 1 0 4 1

7. Peñarol 2 0 0 2 2 4 0

8. Dep. Maldonado 2 0 0 1 2 7 0

– Classement des buteurs:

Avec 3: Guillermo May (Cerro Largo) et Juan Ignacio Ramírez (Liverpool).