15 minutes. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a démenti les affirmations du président, Donald Trump, sur son supposé pouvoir de révoquer les résultats des élections au Congrès du pays, tout en qualifiant de “contraire à l’éthique” que le vice-président ait autorité pour pouvoir réaliser ce mouvement.

“Nos fondateurs (des États-Unis) étaient très sceptiques quant à la concentration des pouvoirs et ont créé une république basée sur la séparation des pouvoirs … en vertu de la Constitution”, a déclaré Pence.

A souligné que “investir un vice-président avec le pouvoir unilatéral de décider du résultat des élections serait totalement contraire à l’éthique selon cette conception”.

Dans un communiqué, Pence a insisté sur le fait qu’il “ne croit pas” que les fondateurs des Etats-Unis avaient l’intention de donner ce pouvoir au vice-président du pays. Sa déclaration a eu lieu quelques instants avant le début de la session conjointe du Congrès du pays au cours de laquelle la victoire du candidat démocrate, Joe Biden, aux élections du 3 novembre sera certifiée.

Souci de l’intégrité des élections

“Je pense que mon intention de soutenir et de défendre la Constitution me contraint à revendiquer une autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux devraient être pris en considération et lesquels ne devraient pas être considérés “, a-t-il dit. Il a souligné que son rôle de présider la session est” largement cérémonial “.

En ce sens, et arguant qu’il y a eu des “irrégularités” lors du vote, il s’est félicité des “efforts” des parlementaires républicains qui envisagent de soulever des objections en séance. “Je veillerai à ce que toute objection soit dûment prise en considération”, a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que les démocrates avaient soulevé des objections lors de cette cérémonie les trois dernières fois qu’un candidat républicain à la présidence des États-Unis avait été imposé.

Prétendant «partager» l’inquiétude de «millions» d’Américains sur «l’intégrité» des élections du 3 novembre. Ainsi, il a réaffirmé que, dans son rôle de président de la session conjointe, veiller à ce que ces «préoccupations» reçoivent une audition «juste et ouverte» au Congrès.

«Les objections seront entendues, les preuves seront présentées et les élus américains prendront leur décision».il ajouta.

La réaction de Trump

Suite à la déclaration de Pence, le président Trump a critiqué sa décision via Twitter. “Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États la possibilité de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur a demandé de certifier à l’avance. L’Amérique exige la vérité! », A-t-il écrit sur son compte Twitter.

Trump affirmait depuis des jours que Pence, en sa qualité de président du Sénat et, par conséquent, maître de cérémonie de la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat, peut annuler le résultat électoral. Cependant, cela n’est pas envisagé dans la législation électorale du pays nord-américain.

En fait, lors d’un rassemblement pour les candidats républicains de Géorgie au Sénat Kelly Loeffler et David Perdue, il a noté qu’il s’attendait à ce que Pence «soutienne» les républicains qui envisagent de s’opposer à la certification des votes dans certains États américains pendant le processus. . Cela obligera les débats et les votes à élucider les objections autorisées.

Trump insiste pour ignorer la victoire de Biden

Pendant ce temps, Trump s’est adressé à la foule qui marchait vers le Capitole en son nom et a garanti qu’il “sera” avec eux. “Nous ne concéderons jamais la victoire (à Biden)”dit le président. En outre, il s’en est pris aux républicains «faibles» dans le cadre de la session conjointe du Congrès.

Au cours de son discours, Trump a répété ses affirmations sur la prétendue «fraude» électorale. Il a indiqué que Biden n’avait pas remporté le concours électoral et que Pence pouvait annuler le résultat.

“J’espère que Mike fera la bonne chose. J’espère, je l’espère. Parce que si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnerons les élections.”Trump a dit. Il a répété l’idée que Pence a le pouvoir d’annuler le résultat des élections. “Il a le droit absolu de le faire. Nous sommes censés protéger notre pays, le soutenir, soutenir la Constitution”, a ajouté le président.

Les membres de la Chambre des représentants et du Sénat américains ont entamé mercredi la session conjointe du Sénat pour vérifier les votes exprimés par le Collège électoral, qui a donné la victoire à Biden le 14 décembre.

Plusieurs sénateurs républicains, dirigés par Ted Cruz (Texas), ont annoncé leur intention de rejeter formellement le résultat électoral en séance. Cependant, cela n’aura aucun effet sur la victoire du candidat démocrate au-delà du report de la conclusion de la cérémonie. Le vote favorable des deux chambres est nécessaire pour que les votes d’un État soient rejetés et que les démocrates contrôlent la Chambre basse américaine.