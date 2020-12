Par Andy Sullivan

WASHINGTON, 17 décembre (.) – Le vice-président américain Mike Pence recevra publiquement le vaccin contre le coronavirus vendredi alors que le gouvernement se bat pour obtenir le soutien du public pour un médicament qui promet d’arrêter la pandémie mortelle.

Pence sera le destinataire le plus en vue à ce jour d’un vaccin qui a été lancé aux États-Unis cette semaine avec de grands espoirs de juguler un virus qui a tué plus de 300 000 Américains.

Le président élu Joe Biden recevra publiquement le vaccin la semaine prochaine, selon des responsables de l’équipe de transition. À 78 ans, vous faites partie du groupe à haut risque de maladie.

Biden a promis de faire de la lutte contre le virus sa priorité absolue lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier. Le président Donald Trump, qui a perdu les élections du 3 novembre, a souvent minimisé la gravité de la pandémie et s’est brouillé avec ses principales autorités de santé publique.

Le vaccin, fabriqué par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE, devrait être largement disponible pour les Américains l’année prochaine. Le vaccin de Moderna Inc pourrait obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration cette semaine.

De nombreux Américains restent sceptiques. Seulement 61% des personnes interrogées dans un sondage . / Ipsos réalisé entre le 2 et le 8 décembre ont déclaré qu’elles étaient prêtes à se faire vacciner.

C’est en dessous du niveau de 70% que les autorités jugent nécessaire pour obtenir l’immunité du troupeau, que ce soit contre l’exposition ou la vaccination. Environ 5% des Américains ont été infectés.

L’épouse de Pence, Karen, et le chirurgien général, Jerome Adams, recevront également le vaccin vendredi, selon la Maison Blanche. Trump sera vacciné lorsque son équipe médicale décidera qu’il est le meilleur, a noté la Maison Blanche.

(Reportage d’Andy Sullivan et Trevor Hunnicutt; reportage supplémentaire de Steve Gorman et Steve Holland; édité en espagnol par Carlos Serrano)