Depuis le 25 mars de cette année, en Colombie, une quarantaine obligatoire a été décrétée au niveau national, afin d’atténuer les cas de covid-19 qui augmentaient dans le pays. Désormais, les familles colombiennes doivent apprendre à vivre ensemble plus longtemps, car les activités quotidiennes telles que les études, le travail ou les loisirs doivent désormais être effectuées à domicile.

Selon les experts, selon les informations du journal El Tiempo, Cette situation a non seulement fait ressortir les problèmes dans les maisons, mais aussi que ceux qui existaient déjà étaient exacerbés.

Selon le Bureau du Procureur général de la Nation, pendant cette période de pandémie, la violence domestique dans le pays a augmenté, car, selon les données de l’entité judiciaire, au début de la quarantaine appelle au 155, La ligne violette, autorisée par le gouvernement à signaler les cas de violence à l’égard des femmes, a augmenté de 142%, et aujourd’hui, en moyenne, 249 plaintes sont reçues en ligne chaque jour.

Cependant, malgré les chiffres, les divorces cette année en Colombie étaient en baisse par rapport à l’année dernière.

Selon les chiffres compilés par la Surintendance des notaires et du greffe, Entre janvier et septembre, 12 637 couples ont divorcé en Colombie, alors que l’année dernière 17 855 divorces ont été enregistrés en même temps, soit 29% de moins.

Cependant, les mêmes données de la surintendance révèlent également que, bien que les chiffres du divorce dans le pays aient diminué, ceux du mariage ont également diminué. Cette année, seuls 25 093 couples étaient mariés, comparativement à l’année précédente où 38 845 mariages avaient été enregistrés.

Selon l’institution, Bogotá est la ville où plus de mariages ont été enregistrés cette année à partir de septembre, avec un chiffre de 4 195, suivie de Medellín avec 1 831, Cali avec 1 730 et Barranquilla avec 1 102.

Concernant les divorces, Bogotá est également la ville où le plus de personnes ont été enregistrées avec un chiffre de 2 692; suivi de Cali, avec 1 730, et de Medellín, avec 747.

Et pourquoi les divorces ont-ils diminué dans le pays? L’une des premières raisons qui pourraient être évoquées est la suspension de la fourniture de services de family office entre le 16 mars et le 30 juin de cette année, ce qui a entraîné le report de la procédure de divorce engagée avant ces dates et de nouvelles procédures n’ont pas pu être engagées.

“Les divorces pratiqués avant le décret d’urgence ont été suspendus et les époux ont été piégés dans leurs résidences, car la séparation des corps ne pouvait pas être effectuée et ils ont dû vivre avec le conflit conjugal.“Helí Abel Torrado, un avocat spécialisé en droit civil et familial, a expliqué au journal El Tiempo.

Selon le même média, un autre facteur pouvant influencer la diminution des divorces était la capacité financière du couple, et les difficultés de mobilité, si bien que les gens ont préféré reporter lesdites procédures.

Selon les chiffres du Danois, entre mars et août, lorsque le pays était en quarantaine obligatoire, le chômage dans le pays a atteint 16,8%, c’est-à-dire que la pandémie a laissé 3,8 millions d’emplois de moins, 1,5 million de chômeurs et 2,7 millions de Colombiens inactifs.

De cette manière, les chiffres révèlent qu’en dépit du fait que la pandémie a accru les conflits dans le noyau familial, elle a également provoqué la suspension ou le report du processus et de l’officialisation du divorce.

