Ce mois-ci, le paiement des retraités pour les personnes âgées a commencé dans tout le pays, de sorte que le sous-secrétaire aux affaires sociales, Ariadna Montiel Reyes, a expliqué comment cet avantage sera distribué aux plus de sept millions d’adultes âgés inscrits au programme.

Même le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé que depuis le 3 novembre dernier, la prestation aux aînés affectés au programme a commencé.

C’est la dernière collection de l’année, correspondant à la période de deux mois novembre Décembre, puisque les pensions offertes par le gouvernement sont accordées tous les deux mois.

«Espérons que d’ici la fin décembre, tous les soutiens auront été fournis aux personnes âgées et aux enfants handicapés.» Nous parlons de pensions pour environ huit millions de personnes âgées et un million pour les garçons et les filles handicapés », a déclaré le président.

En ce sens, Montiel Reyes a expliqué que le paiement de neuf millions de pensions sera couvert, avec un investissement d’au moins 26 500 millions de pesos, tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées.

Comment sera la livraison?

Selon le Secrétaire à la protection sociale, le paiement pour ceux qui ont une carte fournie par le gouvernement, Il est déjà réalisé depuis le 3 novembre dernier par dispersion bancaire, c’est-à-dire directement du Trésor de la Fédération à la carte du titulaire de la carte.

Alors que les personnes âgées qui facturent via les comptoirs de service dans les communautés ou dans les unités télégraphiques au Mexique (Télécommunications), le délai de paiement court jusqu’au 30 de ce mois.

Grâce au régime bancaire, la pension a été versée à plus de cinq millions de personnes âgées, ce qui signifie 15 000 millions de pesos pour cette modalité. Les bénéficiaires peuvent déjà consulter à travers leur plastique le montant qui a été déposé.

Quant à l’exploitation via les guichets de services dans les collectivités et les fenêtres de télécommunication, il y en a au moins trois millions 361 000 bénéficiaires qui sont facturés selon ce modèle et 11 500 millions de pesos seront dispersés.

Lors de la conférence “matinale” du vendredi 6 novembre, il a également été annoncé que augmentera la pension des personnes âgées à 2700 bimensuels à partir du l’année prochaine.

Ce 2020, les pensions de bien-être ont été proposées en quatre numéros, en raison des avances qui ont été accordées comme mesure de soutien à la pandémie de COVID-19[feminine, qui continue d’affecter le pays et s’est produite de la manière suivante.

* Le premier paiement Il a été appliqué pendant la période de deux mois de janvier à février pour 2 620 pesos.

* La deuxième charge était pour le montant de 5240 pesos correspondant aux deux mois mars-avril et mai-juin.

* Le troisième a été émis pour un montant de 5 240 pesos pour les périodes de deux mois juillet-août et septembre-octobre.

Selon le ministère du Bien-être social, chaque retraité a reçu au cours de l’année le montant de 15 720 pesos.

En ce qui concerne le recouvrement des pensions, il a été signalé qu’une opération avait été lancée pour ceux qui venaient directement recevoir les ressources, et 10 753 points de paiement ont été installés dans le même nombre d’endroits à travers le pays.

Au moins 6 897 centres de paiement seront placés avec le soutien de la Banco del Bienestar, notamment du centre vers le sud du pays, tandis que les 3 856 autres points seront implantés avec l’appui de Telecomm dans les villes du centre au nord de la République.

En outre, 1 344 succursales de Telecomm seront disponibles pour les paiements dans tout le Mexique.

