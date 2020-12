26/05/2020 Le cuisinier Pepa Muñoz, du restaurant ‘El Qüenco de Pepa’, se rassemble devant les portes du Congrès des députés pour justifier l’importance du secteur hôtelier dans l’économie espagnole. MADRID, 18 (CHANCE) Pepa Muñoz nous a surpris en s’asseyant ce vendredi sur le tournage de See You Again pour surprendre les Morancos. Elle est l’une des grandes amies des artistes et elle tenait à les remercier publiquement pour la façon dont ils ont toujours été et à quel point ils ont été accueillants dans sa famille. L’émotion a été à la surface car la chef n’est pas seulement amie avec ces deux-là, elle était aussi amie avec ses deux frères décédés. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

Pepa Muñoz nous a surpris en siégeant ce vendredi sur le tournage de See You Again pour surprendre les Morancos. Elle est l’une des grandes amies des artistes et elle tenait à les remercier publiquement pour la façon dont ils ont toujours été et pour leur accueil envers sa famille. L’émotion a fait surface car la chef n’est pas seulement amie avec ces deux-là, elle était aussi amie avec ses deux frères décédés.

Les Morancos ont été très surpris de découvrir que la personne qui les a emmenés sur le plateau de See You Again était Pepa, un grand ami à eux depuis 35 ans. Selon le chef, elle les a côtoyés dès leur plus jeune âge et s’est toujours sentie comme une Cadaval de plus en raison de la chaleur avec laquelle ils l’ont toujours accueillie dans leur famille.

Pepa Muñoz manque beaucoup de pouvoir les rencontrer et de célébrer la vie comme ils l’ont toujours fait. De plus, les trois voulaient se souvenir des deux frères décédés de César et Jorge, amis du chef également, avec qui on a vu les Morancos très excités.