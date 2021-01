À 40 ans, José ‘Pepe’ Sand part pour sa première conquête internationale quand samedi il enfile la ceinture de capitaine Lanús et se rend sur le terrain pour affronter Défense et Justice en finale de la Coupe d’Amérique du Sud 2020.

Auteur de quatre buts sur le chemin de Lanús à la finale de la coupe régionale, Sand s’impose comme une figure incontestable dans une solide équipe du club de la banlieue sud de Buenos Aires.

L’attaquant qui en 2007 a marqué le but contre Boca dans la Bombonera qui a permis à Lanús de remporter son premier titre dans les tournois locaux argentins, avec Ramón Cabrero comme DT et l’actuel entraîneur José Luis Zubeldia comme assistant technique, sera à nouveau le capitaine de l’équipe. .

“Sand mérite un titre plus que quiconque”, a déclaré Lautaro Acosta, qui lui a involontairement donné le poste de capitaine, après avoir été exclu de la finale en raison de l’accumulation de cartons jaunes.

Sand, le joueur qui a marqué des buts en quatre décennies (1990, 2000, 2010 et 2020), rêve de terminer sa carrière avec la Copa Sudamericana entre ses mains. Au cours de sa longue carrière, il n’a obtenu que deux titres, tous deux dans la ligue argentine: avec River Plate le tournoi Clausura 2004 et avec Lanús le tournoi Apertura-2007.

– Des objectifs dans quatre décennies –

Né le 17 juillet 1980 au sein d’une famille de footballeurs avec peu de ressources à Bella Vista, dans la province de Corrientes, quand il était petit ils l’ont fait aller au but comme son père. Aujourd’hui, il est le plus âgé des attaquants du football argentin.

Il a fait ses débuts en première division en jouant pour Colón de Santa Fe en 1999, l’année où il a marqué son premier but dans la catégorie la plus élevée en Argentine.

À l’âge de 40 ans, 3 mois et 14 jours, le 31 octobre, lorsqu’il a marqué un but contre Boca – qu’il a reconnu plus tard avoir mis de la main – pour la Ligue argentine, il est devenu le plus ancien vétéran du football argentin à marquer dans un tournoi local. . Il a dépassé Ángel Labruna, qui avait ce record depuis 1958 quand il a marqué Rosario Central avec 40 ans, un mois et 14 jours.

Ce ne serait pas le dernier but de «Pepe» ou son dernier record. En marquant Velez Sarfield lors du match aller de la demi-finale sud-américaine, il est devenu le joueur le plus ancien à marquer dans ce tournoi régional.

“Physiquement, je suis à moitié foutu, mais je continue et j’essaye d’être avec les garçons. Cela m’aide à être bien”, a-t-il reconnu à l’époque.

Le meilleur buteur de l’histoire de Lanús n’a pas exclu de raccrocher ses crampons au milieu de 2021. “Je suis compliqué avec quelques blessures. Je pense que je prendrai ma retraite en juin”, à l’expiration du contrat avec le club.

– Lanús, toujours –

C’est la troisième étape de Sand in Lanús. La première a commencé en 2007, après avoir traversé River et Colón. Avec 15 buts, cette année-là, il a été le buteur d’Apertura et a donné le premier titre de son histoire à «Garnet».

Deux ans plus tard, il s’est rendu au club de football d’Al-Ain aux Émirats arabes unis, où il a remporté la Super Coupe et a été le meilleur buteur local. Ensuite, il a été vendu à Deportivo de La Coruña de l’Espagne, qui l’a donné au Real Club Deportivo pour la saison 2010-2011, mais cela ne s’est pas bien passé. De là, il a été signé par le Tijuana Club du Mexique pour le tournoi d’ouverture 2011.

En 2012, il retourne dans son pays pour rejoindre le Racing Club, où il démarre bien mais ne parvient pas à maintenir son niveau. Il a continué la course à Tigre, Boca Unidos et Aldosivi, de deuxième division.

En 2015, son retour à «Garnet» a marqué son retour au but. En 2016, Lanús a remporté le tournoi argentin, a remporté la Coupe du Bicentenaire et l’année suivante la Super Coupe d’Argentine.

Le 21 septembre 2017, Sand a atteint son 100e but en tant que joueur de Lanús contre San Lorenzo, en quarts de finale de la Copa Libertadores de América l’année où son équipe était finaliste du tournoi continental et lui, avec neuf buts, son buteur.

Après un passage au Deportivo Cali de Colombia (2018), il est retourné à Lanús. Là, il terminera sa carrière et samedi il tentera d’en rajouter un autre à son record de 272 buts, dont 130 avec le maillot marron, et de soulever la Coupe.

