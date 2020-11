Dans l’image, le jardinier Juan Carlos P rez des guilas Cibae as. . / Luis Tavrez / Archives

Saint-Domingue, 26 novembre . .- Le voltigeur Juan Carlos Pérez a réussi un circuit avec les bases chargées, et les Águilas Cibaeñas ont réalisé six points au sixième acte pour battre les Eastern Stars 9-7, au stade Cibao, en Santiago (nord), et dans la suite du tournoi de baseball de la République dominicaine.

Les Aguiluchos (5-4) ont pris les commandes en troisième avec un triplé de Ronny Rodríguez au partant vert, le gaucher cubain Néstor Cortés Jr., et a marqué d’un tir de soulagement erratique du deuxième but Osvaldo Duarte.

Les pachydermes (1-4) ont réagi en cinquième face au droitier cubain Yunesky Maya, avec un transfert à Cristian Santana, un hit de Jeremy Peña, un hit de l’Américain Eric Filia et un double RBI de deux de Junior Lake, décrétant le départ de Maya.

Contre le nouveau lanceur Darío Álvarez, une autre manche verte est due à une mouche sacrificielle de Francisco Mejía, et une autre par un doublé par le Panaméen Christian Bethancourt.

Les cobayes se sont écartés en bas de cette manche avec une marche vers le nord-américain John Nogowski, un single de Robel García, et Rodríguez et Juan Carlos Pérez ont connecté des ballons sacrificiels pour deux scores contre Edgar García, remplaçant de Cortés Jr.

Un duel de lanceurs cubains était attendu, mais ils sont sortis sans décision; Maya a travaillé 4,1 épisodes, de trois hits, quatre points, trois marches et cinq retraits au bâton, tandis que Cortés Jr., 4,0 manches, d’un coup, un non mérité et cinq fans.

Daury Torrez a gagné (1-0), Ruiz a perdu (0-1) et Neftalí Féliz a obtenu l’arrêt (3).

Les plumes ont égalé le Cubain Norge Ruiz 4-4 à la sixième place avec un imparable par Arismendy Alcántara, contraint au deuxième sur un échoué par Wilmer Difó, et le Cubain Rangel Ravelo avec un simple.

Isaías Tejeda a propulsé Difó avec incomparable; et le leader vert, le Vénézuélien José Alguacil, a remplacé Ruiz par Marlon Arias, qui a accordé un passeport à Nogowski.

Garcia a reçu le transfert, marquant Ravelo course forcée; Oscar de la Cruz est venu pour Arias, et Pérez, le héros de la nuit précédente contre les Toros del Este, l’a reçu avec un superbe circuit qui a emporté le match 9-4.

Au septième, Bethancourt a frappé deux circuits contre Yordy Cabrera, rapprochant le match de 9-6, et Duarte, un triple RBI au huitième contre Luis Castillo.

Le tournoi se poursuit ce vendredi avec les Águilas Cibaeñas et les Leones del Escogido, au stade Quisqueya-Juan Marichal, à Saint-Domingue, et les Estrellas Orientales et les Toros Este, dans le parc Francisco A. Micheli, à La Romana (est) , match reporté de la journée d’ouverture.