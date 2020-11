11/10/2020 Affrontements entre la police péruvienne et des manifestants lors des manifestations contre la décision du Congrès d’approuver le limogeage de l’ancien président Martín Vizcarra. AMERIQUE DU SUD POLITIQUE PEROU AMERIQUE LATINE INTERNATIONALE MARIANA BAZO / ZUMA PRESSE / CONTACTOPHOTO

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Le ministre de l’Intérieur du Pérou, Gastón Rodríguez, a défendu ce jeudi le lancement de gaz lacrymogène par la police lors de la dernière journée de manifestations contre la motion de censure lancée par le Congrès contre l’ancien président Martín Vizcarra, qui a déploré «l’agressivité» avec laquelle les agents ont été utilisés.

Rodríguez a justifié le travail des agents en affirmant qu’après avoir “enduré pendant plus de trente minutes” les jets de pierres et d’objets pyrotechniques, ils ont dû agir pour éviter de mettre en danger leur propre sécurité et l’arrivée des manifestants au Congrès.

“Certaines personnes ont tenté d’ignorer cet accord et de s’adresser au Congrès, c’est pourquoi cette réaction se produit”, a déclaré le nouveau ministre de l’Intérieur, après l’investiture de Manuel Merino comme nouveau président du Pérou, après le limogeage de Vizcarra. .

Pour la troisième journée consécutive, les principales villes du Pérou ont été le théâtre de manifestations et de protestations contre ce qu’elles considèrent comme un coup d’État contre les institutions, après que le Congrès a approuvé avec 105 voix pour, 19 contre et 4 abstentions, dépouillant sa position à Vizcarra, qui a été présenté avec une motion de censure en raison des accusations de corruption qui pèsent sur lui.

Le ministre Rodríguez a également dû dénier l’utilisation de pastilles de caoutchouc pendant les manifestations, après que certains journalistes, dont deux du média América Televisión, aient déclaré avoir été blessés par ces projectiles.

“L’utilisation de pellets est restreinte, seules des cartouches de gaz lacrymogène ont été utilisées, je le répète, après une charge inutile contre la police”, a-t-il déclaré lors d’un dialogue pour la chaîne de télévision péruvienne RPP.

De la même manière, il a également exclu la présence d’agents en civil dans les manifestations “pour capturer des manifestants ou des personnes qui ont l’intention de renverser l’ordre public”, dans le cadre d’une “nouvelle stratégie” que Rodríguez, a dit, veut mettre en œuvre au sein de la police nationale.

Le président du Pérou, Manuel Merino, a critiqué les secteurs politiques et la société civile qui ont appelé à participer aux manifestations, affirmant que c’est “irresponsable” compte tenu de la situation de crise sanitaire dans laquelle il se trouve le pays à cause de la pandémie.

Merino, qui s’attend à ce que les manifestations diminuent au fil des jours, n’a pas exclu que les enquêtes appropriées soient menées “pour savoir quelles ont été les véritables motivations” des manifestations, selon un entretien qui a été fait écho au journal «Perú21».

Plus de cinquante groupes politiques et sociaux ont soutenu ce dernier jour de manifestations, parmi lesquels le Coordonnateur national des droits de l’homme (CNDDHH), le groupe féministe “ Manuela Ramos ”, le mouvement anti-fujimoriste “ No a Keiko ”, ainsi que des représentants politiques , comme le président du Parti pourpre, Julio Guzmán, le leader progressiste du Nuevo Pérou, Verónika Mendoza; et même l’ancien président du Pérou Ollanta Humala (2011-2016).

LA “POLICE AGRESSIVE QUE NOUS NE VOULONS PAS”

De son côté, l’ancien président Vizcarra a défendu le droit des citoyens du pays à manifester contre la décision qui l’a expulsé de Casa Pizarro et a déploré la “police agressive” qui a été vue ces derniers jours dans les manifestations.

«Quand j’étais président de tous les ministres de l’Intérieur, je leur ai dit que la manifestation était un droit du citoyen et qu’elle devait être autorisée», a-t-il déclaré ce jeudi lorsqu’il s’est rendu au bureau du procureur pour témoigner des crimes pour lesquels il fait l’objet d’une enquête.

Cependant, souligne-t-il, “nous avons maintenant vu une police agressive contre les jeunes étudiants universitaires, contre les femmes et ce n’est pas la police que nous voulons”, at-il dit.

Jusqu’à présent, les autorités ont confirmé une trentaine de détenus depuis le début des manifestations, bien que rien n’indique que d’autres arrestations aient eu lieu dans ces derniers.

‘CLUB DE CONSTRUCTION’

Vizcarra a fait face avec succès à un premier vote de défiance en septembre dernier après avoir été accusé d’un prétendu crime de trafic d’influence dans l’affaire dite «Richard Swing», mais cette fois, il n’a pas obtenu le soutien du Congrès.

La motion de censure, qui au début ne semblait pas aller de l’avant, est intervenue après trois aspirants collaborateurs de l’équipe spéciale de Lava Jato, dont un ancien haut fonctionnaire d’Obrainsa – lié au brésilien Odebrecht- -, a affirmé que Vizcarra aurait reçu de cette société environ 550 000 euros de pots-de-vin en échange d’un projet d’irrigation en 2013, et une série de marchés publics pour la construction d’un hôpital.

Ces accusations font partie de l’enquête sur l’affaire dite du «Club de la construction», un consortium d’entreprises qui depuis 2001 soudoyaient des agents publics pour obtenir des contrats dans tout le pays.