MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Le parquet péruvien présentera des accusations contre l’ancien président Alberto Fujimori, ses ministres de la Santé et d’autres hauts fonctionnaires dénoncés comme co-auteurs de crimes de stérilisation forcée de milliers de femmes autochtones.

Au cours des années 90, près de 350 000 femmes et 25 000 hommes ont été stérilisés dans le cadre d’un programme dirigé par le gouvernement de l’ancien président Alberto Fujimori pour réduire la natalité. Le programme était axé sur les populations autochtones et les habitants pauvres des zones rurales du pays.

Quelque 2 073 femmes ont signalé à des groupes locaux et internationaux de défense des droits humains que leurs tubes avaient été attachés à leur insu ou sans leur consentement, et au moins 18 étaient décédées des suites de l’opération. 1 307 plaintes sont toujours pendantes devant les tribunaux.

L’audience virtuelle de lundi sera dirigée par le juge Rafael Martín Martínez et se tiendra par visioconférence à partir de 9h30 du matin, avec un lien de la Direction nationale des opérations spéciales (DIROES) de la police à Ate Vitarde, où l’ancien président est détenu. Les charges seront soutenues par le procureur Pablo Espinoza, rapporte la station péruvienne RPP.

Cette présentation des charges permettra d’enquêter sur les faits en tant que crimes contre l’humanité, afin que les responsables puissent être accusés, traduits en justice et condamnés.

Des milliers de victimes attendent justice dans le cadre de deux enquêtes fiscales préliminaires en cours, en plus de celles inscrites au Registre national des victimes de stérilisations forcées (REVIESFO).

Deux des cas les plus graves sont ceux de Celia Ramos et Mamérita Mestanza, qui ont subi des blessures graves suivies de la mort, tandis que d’autres, comme Victoria Vigo et Inés Condori, ont survécu, bien qu’avec de graves conséquences.

L’avocate de l’Étude pour la défense des droits des femmes (DEMUS) María Ysabel Cedano a souligné l’importance que l’enquête soit menée de manière impartiale sans discriminer les victimes ni les victimiser à nouveau, en plus d’une enquête menée rapidement.

“Nous espérons que leur droit à des traducteurs dans leur langue maternelle sera garanti afin que les survivants et leurs familles ne se sentent pas étrangers à un moment aussi crucial et pour lequel ils se sont tant battus”, a-t-il déclaré.

En plus de Fujimori, des accusations sont portées contre les anciens ministres de la Santé Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer et Alejandro Aguinaga, signalés comme co-auteurs des crimes dans le contexte de graves violations des droits humains. De même, des accusations seront portées contre Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo et Ulises Jorge Aguilar pour le cas de Mamérita Mestanza.

Marcia, Emilia et Maricela Monzón Ramos, filles de Celia Ramos, demandent qu’une enquête judiciaire rapide et approfondie soit menée pour la justice, l’amour et à la mémoire de leur mère et de toutes les victimes des stérilisations forcées de la politique de l’Etat Fujimori.