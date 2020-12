04/05/2020 Le leader de Fuerza Popular, Keiko Fujimori POLITICA SUDAM RICA PER LATINAM RICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Le procureur de l’équipe spéciale de Lava Jato, José Domingo Pérez, a demandé ce lundi la suspension pour deux ans et demi de Fuerza Popular, la formation dirigée par Keiko Fujimori, considérant qu’il y a encore la possibilité qu’ils puissent être inculpés d’un crime de financement irrégulier. Par conséquent, leur présence aux prochaines élections générales d’avril 2021 serait en danger.

“Celui qui exerce actuellement, à ce jour, la représentation et la présidence du parti est Keiko Fujimori Higuchi, qui était conscient de l’illégalité de l’argent qui est entré dans cette organisation”, a défendu Pérez ce lundi devant un tribunal spécialisé dans le crime organisé en Lima pour régler l’affaire.

“La direction reste dans le parti”, a souligné Pérez, qui a demandé aux autorités judiciaires “comment elles vont garantir” le président du parti “, qui est celui qui a reçu de l’argent illicite” et comment ils assurent “qu’elle ne va pas avoir un danger procédural “.

Pérez a présenté au juge Víctor Zúñiga, le même magistrat qui a envoyé Fujimori en prison, diverses instances et décisions judiciaires dans lesquelles Fujimori et Fuerza Popular seraient responsables de divers délits fiscaux, y compris le blanchiment d’argent et le concert commettre un crime.

Fujimori était en prison de fin 2018 à mai dernier, accusé d’avoir reçu des pots-de-vin de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht pour soutenir ses campagnes électorales en 2011 et 2016 en échange de faveurs.

“Il y a une forte probabilité que leurs représentants légaux, les dirigeants, répètent cette même action ou conduite de réutilisation de cette société pour collecter de l’argent d’origine prétendument illicite”, a déclaré le procureur, qui a averti que Fuerza Popular s’engage. nouveau dans ce type de financement illégal en raison de vos dettes.

«Si demain, un représentant du bureau du procureur vient et dit qu’un parti politique reçoit de l’argent du trafic de drogue et avec qui mène des activités et participe à la vie démocratique, ses activités ne devraient-elles pas être suspendues? Dans le cas de Fuerza Popular, c’est a reconnu avoir reçu de l’argent de la corruption », a-t-il assuré.

LA «PEINE DE MORT DU PARTI»

Lors de l’audience, au nom de Fuerza Popular, l’avocat Christian Salas a critiqué la demande du procureur Pérez, estimant qu’elle est fondée sur des “soupçons” et non sur des “motifs réels”, et que cela signifierait aussi une attaque non plus contre le les chefs de parti, mais le reste des partisans, des affiliés et des électeurs, qui se verraient retirer leur droit de vote aux prochaines élections.

“Vous ne pouvez pas présumer des faits, ce que vous devez faire est de prouver. Ici, nous arrivons à affirmer et à prouver avec des preuves suffisantes qu’il n’y en a pas dans ce cas”, a déclaré Salas, selon le journal péruvien ‘El Comercio’.

Pour sa part, Fujimori a déclaré à la presse qu’en cas de suspension, cela impliquerait la “peine de mort” de Fuerza Popular “car cela empêcherait la liste de plus de 170 candidats de participer” aux prochaines élections, et avec elle il perdrait “sa personnalité juridique”.

“La Force populaire représente un courant politique qui a eu une participation et une représentation parlementaires depuis plus de 30 ans”, a déclaré Fujimori, qui se sent approuvé par la loi, car “aucun parti ne peut être suspendu pendant un processus électoral”.

“S’ils veulent nous éliminer, que ce soit par le biais du vote populaire”, a décidé Fujimori.