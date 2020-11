Tefi Valenzuela est à Mexico, où il continuera à vivre pour continuer avec le processus Eleazar “N” (Vidéo: Instagram @tefivalenzuela)

Après le tourbillon d’informations qui a émergé à la suite de l’arrestation de l’acteur Eleazar «N» le 5 novembre à Mexico, après avoir agressé sa petite amie d’alors, la chanteuse et mannequin péruvienne Tefi Valenzuela, Maintenant, la jeune femme a essayé de retrouver ses esprits pour continuer ses projets de vie et de travail.

Cela fait presque trois semaines que Tefi a souffert des allers-retours autour de l’affaire de violence familiale égalisée, et La jeune femme a déjà dû comparaître à deux audiences, la dernière jeudi dernier dans la salle d’oralité de Mexico.. Malgré le harcèlement des médias et le grand nombre de messages sur les réseaux sociaux, le mannequin n’a pas été intimidé et a révélé que loin d’accorder pardon à son agresseur, laissera l’affaire entre les mains de la justice mexicaine pour que l’acteur «apprenne la leçon» et qu’aucune autre femme ne peut subir le danger auquel l’acteur l’a exposée en la battant et en essayant vraisemblablement de l’étouffer.

Avec des blessures émotionnelles et physiques, il y a quelques jours, Tefi s’est rendu à Miami pour se débarrasser du scandale médiatique et de l’expérience malheureuse qu’elle a vécue aux côtés de celui qui allait devenir son mari.

Tefi a déclaré avec fermeté qu’elle n’accordera en aucun cas la grâce à Eleazar “N” (Photo: Instagram d’Eleazar Gómez et Tefi Valenzuela)

Mais il ne pouvait pas passer plusieurs jours dans la ville américaine où il voulait prendre l’air pour repenser les étapes à suivre dans sa carrière artistique et sa vie personnelle, car la deuxième audience tenue à l’improviste ce jeudi 19 novembre l’a ramenée au Mexique où elle réside actuellement avec son frère, qu’elle appelle désormais «son garde du corps» car le jeune homme a décidé de l’accompagner partout pour lui faire sentir son soutien affectif et renforcer les liens familiaux.

Bien que les temps soient durs en raison de la pandémie qui continue actuellement d’affliger la société dans différents pays, Tefi a indiqué qu’il cherchait à se renforcer pour quitter sa maison et mener ses activités de manière normale, donc dans les réseaux sociaux la jeune femme reprend progressivement l’activité.

Petit à petit, il cherche à reprendre courage pour laisser derrière lui cet épisode grossier de sa vie (Photo: Instagram @tefivalenzuela)

Bien que pour l’instant il ne documente pas son quotidien comme il le faisait avant l’altercation, La jeune femme partage des phrases de motivation et d’amélioration personnelle sur ses réseaux sociauxElle a même déclaré qu’elle se sentait inspirée pour écrire de nouvelles chansons.

La Péruvienne a également répondu aux personnes du public qui la critiquaient pour son intention de reprendre le cours de sa vie après la boisson amère avec Eleazar, et a expliqué que Vous devez le faire pour votre bien, même si cela ne veut pas dire que ce soit déjà une question oubliée, mais que “petit à petit” vous voulez le surmonter.

Et c’est que Tefi a partagé dans ses dernières histoires Instagram que il s’est fait tatouer un mot qui correspond parfaitement à ce moment de sa vie: la résilience, qui désormais a été blasonné sur l’avant-bras à côté de la figure d’un diamant. La mannequin a partagé son nouveau tatouage et a déclaré que ce mot était celui dont elle devait se souvenir chaque jour à partir de maintenant.

La chanteuse a également assuré qu’elle était inspirée pour écrire de nouvelles chansons, qui répondent probablement à la situation qu’elle a vécue (Photo: Instagram @tefivalenzuela)

Étant défini comme “la capacité de l’être humain à surmonter les adversités et les circonstances traumatisantes qui surviennent dans la vie”, Tefi a fièrement montré sa nouvelle conception et affirmant cette capacité, La jeune femme a également été revue dans un cours de danse de style urbain.

Dans une histoire où elle apparaît avec des vêtements de sport et avec d’autres filles, Tefi a déclaré qu’elle n’avait pas pris de séance depuis longtemps, alors elle se sentait heureuse de retourner aux activités qu’elle aime pour surmonter progressivement ce qu’elle a vécu à côté de l’acteur qui Il attend sa prochaine audience dans la prison du nord de Mexico.

PLUS SUR CE SUJET:

“Je veux avoir dans ma conscience qu’au moins j’ai fait quelque chose pour qu’un autre ne vienne pas”: Tefi Valenzuela rompt le silence sur Eleazar “N”

“C’est vieux”: l’avocat de Tefi Valenzuela a écarté la vidéo du chanteur divulguée sans marque après l’attaque d’Eleazar “N”

Il n’y a pas de liberté pour Eleazar “N”: il poursuivra son procès à la prison nord pour avoir attaqué Tefi Valenzuela

“Il n’a jamais eu l’intention de la tuer”: l’avocat d’Eleazar “N” a révélé que l’acteur est désolé, prêt à conclure un accord avec Tefi Valenzuela et à suivre une thérapie