NEW YORK (AP) – Le Hall of Fame n’aura pas de classe de 2021.

Un vote de la Baseball Writers Association of America (BBWAA) a révélé qu’aucun des candidats n’avait assez de mérite – sur ou en dehors du terrain de jeu – pour être honoré pour Cooperstown cette année.

Curt Schilling, Barry Bonds et Roger Clemens étaient les plus proches d’atteindre le soutien minimum de 75% dans les résultats du vote publiés mardi. Le trio aura une dernière chance lors du vote 2022, dans sa 10e année d’éligibilité.

C’est la première fois que le BBWAA n’élit personne depuis 2013.

Schilling, l’as droitier qui a remporté trois World Series, a perdu 16 voix avant d’atteindre le pourcentage requis pour être élu. L’année dernière, il en avait 20. Ses réalisations sur le terrain ne sont pas en question mais – après sa retraite – Schilling a été répudié pour une série de commentaires haineux envers les musulmans, les transgenres, les journalistes et autres.

“D’accord, le baseball ne me doit rien”, a déclaré Schilling lors d’une émission en direct sur son compte Twitter. Peu de temps après, il a publié un message sur Facebook demandant au Temple de la renommée de le retirer du scrutin.

Les votes en faveur d’Omar Vizquel, vainqueur de 11 Golden Gloves, sont passés de 52,6% à 49,1%. L’épouse de l’arrêt-court vénézuélien l’a accusé de violence domestique en décembre.

Avec des comités des différentes époques du baseball reportant leurs élections au prochain cycle en raison de la pandémie de coronavirus, le Hall of Fame a été privé d’une classe de 2021.

Mais Cooperstown aura une fête.

La cérémonie d’exaltation de 2020 au musée de la petite ville du nord de l’État de New York a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Derek Jeter, l’idole des Yankees, et Larry Walker, un joueur complet dans tous les sens du terme, auront leur apogée un an plus tard, le 25 juillet. Ils seront intronisés aux côtés du receveur Ted Simmons et de Marvin Miller, l’ancien président du syndicat des joueurs.

Les obligations (61,8%) et Clemens (61,6%) sont également tombées en deçà après la neuvième année de scrutin.

Les scandales de l’ère des stéroïdes les ont tous deux couverts de suspicion. Bonds a également été accusé de violences conjugales et Clemens d’avoir une longue relation avec un chanteur qui avait 15 ans lorsqu’il l’a rencontrée.

Ce ne sont pas les seuls candidats ébranlés par des problèmes en dehors du baseball.

Andruw Jones, le voltigeur des Braves, a été arrêté en 2012 suite à une plainte pour violence domestique. Le cogneur des Rocheuses Todd Helton a plaidé coupable d’avoir conduit en état d’ébriété et a été condamné à deux jours de prison l’année dernière. Mais ils ont tous deux fait des progrès dans le vote: Jones est passé de 19,4% à 33,9% à sa quatrième année, tandis que Helton est passé de 29,2% à 44,9% à sa troisième chance.

Sammy Sosa, le coureur à domicile dominicain des Cubs dont la réputation était également entachée de dopage présumé, est passé de 13,9% à 17%. Comme Schilling, Bonds et Clemens, le Dominicain a une dernière année d’éligibilité et ses chances sont faibles.

Le cogneur dominicain Manny Ramirez, qui a été testé positif à trois reprises pour des substances dopantes à la fin de sa carrière, a calé à 28,2% à sa cinquième année. Le voltigeur polyvalent vénézuélien Bobby Abreu est passé de 5,5% à 8,7%.

Les dominicains Alex Rodríguez et David Ortiz apparaîtront pour la première fois au scrutin de 2022, ce qui promet de susciter davantage le débat sur l’utilisation de substances améliorant les performances.

A-Rod a purgé une suspension qui lui a coûté toute la saison 2014 pour dopage. Le nom d’Ortiz aurait été inclus sur une liste de joueurs testés positifs en 2003.

Le scrutin 2022 comprendra également Jimmy Rollins et Ryan Howard, les deux piliers des Phillies qui ont remporté la Série mondiale 2018; le cogneur Mark Teixeira et le lanceur double vainqueur de Cy Young Tim Lincecum.