Felicia Garza est revenue pour aborder la question du rejet familial de son identité trans, et c’est que six ans après que la compositrice ait décidé de changer radicalement sa vie en passant de Felipe Gil à Felicia Garza, toutes ses filles n’ont pas montré leur soutien, et elle a même eu des signes de rejet.

“Il n’y a même pas de termes, c’est-à-dire que le terme est silence, et à part cela, ils ont parfaitement le droit de le faire, ils ont leur vie, leur partenaire, tout, et c’est un autre univers et souvent cet autre univers ne correspond plus à celui que l’on crée. Et ils n’ont aucune obligation de me changer ou de m’accepter », a révélé l’auteur-compositeur-interprète mexicain lors d’un appel vidéo avec l’émission Firsthand.

“Personne n’a l’obligation de m’accepter, pas même mes filles, c’est ce que j’ai très bien compris depuis mon départ, c’est moi qui change et je fracture de nombreuses façons de penser”, a-t-elle exprimé et révélé que tout n’a pas été distancié, car une de ses filles l’a aimée et proche d’elle.

Felicia a déclaré se sentir “radieuse” et heureuse parce qu’elle “est devenue une icône” (Photo: Instagram @feliciagarzamx)

“Les seules personnes de ma famille que je vois encore sont avec ma fille Dulce María, elle est venue chez moi et mes petites-filles, c’est-à-dire ses filles, qui ont trois et deux belles arrière-petites-filles.Ils m’ont accepté, je le prends comme un privilège, ils m’ouvrent leur porte, leur amitié, et je prends ça comme un privilège, c’est quelque chose qu’il faut gagner aussi, mais j’ai trouvé de nouvelles niches d’affection, de respect , d’admiration, d’amour, avec beaucoup d’autres personnes. Comme c’est beau, la vie vous récompense à bien des égards et vous trouvez de nouvelles voies », s’est-elle enthousiasmée.

En 2018, il a présenté un monologue comme une catharsis (Photo: Instagram @feliciagarzamx)

Actuellement, le chanteur a 80 ans et C’est à 74 ans qu’il a décidé de «recommencer» avec une identité renouvelée que peu de gens de sa famille ont comprisCependant, la compositrice a déclaré qu’elle se sentait pleine et heureuse du pas qu’elle a franchi en laissant derrière elle son passé de Felipe Gil, une identité sous laquelle elle a écrit diverses chansons pour de nombreux artistes, des thèmes qui sont devenus des succès parmi les goûts de la Mexicains.

Bien qu’il ait déclaré que la plupart de ses compositions avaient été réalisées sous son identité «d’homme», Elle continue de sentir qu’ils sont à elle car au fond d’elle-même, elle savait bien qui elle était même si elle prétendait le contraire au monde. Il y a quelques mois, Garza a révélé dans une interview quelle est pour elle la chanson qui a été sa plus grande réussite professionnelle, à laquelle son public l’identifie.

Felicia a révélé qu’à l’âge de 13 ans, elle a entamé un processus d ‘”hypermasculinisation”, pratiquant la boxe et le football, afin d’atténuer les expressions “efféminées” que son père macho voyait dans le petit Felipe de l’époque (Photo: Instagram @feliciagarzamx)

Il s’agit du thème Yo sin tu amor, interprété par Alicia Villarreal alors qu’elle faisait encore partie du groupe Límite, chanson qui à ce jour continue de porter ses fruits économiques et, a révélé que bien qu’il ne sache pas la güerita gâtéeelle se sent vraiment reconnaissante avec l’artiste de Monterrey pour avoir fait de sa composition un grand succès.

Felicia a raconté comment la chanson est née alors qu’il faisait semblant à une femme dans les années 1980:

“Je sortais et logiquement je voulais ouvrir un petit espace avec ses enfants, avec tout, alors je suis venue lui rendre visite un samedi et elle m’a dit “ je pars ”, elle a dit “ reste un moment et à plus tard ”. Que s’est-il passé quand elle est allée faire du shopping? La fille est aussi partie et m’a laissé enfermée et je n’ai pas pu sortir et j’ai dit ‘maintenant que dois-je faire? Puis je me souviens qu’il y avait un petit clavier qu’elle avait donné à son fils et sur ce clavier, au moment où ils sont partis, J’ai composé Yo sin tu amor, et le titre original était que je deviendrais fou sans toi, le pirate Montalvo l’a enregistré en premier », se souvient l’auteur-compositeur-interprète.

