Paul Stanley a révélé les moments compliqués qu’il a vécu avec COVID-19 et pour gagner sa place comme l’un des comédiens les plus en vue du moment (Photo: avec l’aimable autorisation de Televisa)

Le conducteur Paul Stanley a eu une année qu’il définit comme «compliquée», bien qu’elle soit l’une des comédiens les plus populaires des dernières années à la télévision mexicaine. Et c’est qu’il n’a cessé de se battre pour se démarquer et se faire un nom, avec un contenu original, dans le monde de montrer.

Dans un entretien avec INFOBAE MÉXICO, il a parlé de vos défis plus récent, sa contagion de COVID-19[feminine, les doutes et les attentes que vous avez pour l’avenir et, bien sûr, la signification de porter un nom de famille aussi important pour la comédie comme être un «Stanley».

Lorsqu’on lui a demandé comment on se sent son retour au programme Aujourd’hui de Televisa, a déclaré que ce qui l’affectait le plus était incertitude et anxiété:

C’est une maladie qui vous cause de l’incertitude, elle vous cause beaucoup d’anxiété, vous ne savez pas ce qui va se passer ou comment cela va vous frapper, car aussi, les informations que les médecins ont évoluent ensuite, au début ils pensaient devoir donner beaucoup de médicaments, Plus tard, ils se sont rendu compte que non et que vous deviez être avec l’oxymètre, avec la température, vous vérifier et bien (…) J’ai eu quelques jours avec de la fièvre, beaucoup de toux, oui et un peu de douleur corporelle

Le comédien est très fier de la grande acceptation de “Mi Querida Herencia”, qui est l’un des programmes les plus regardés sur Televisa (Photo: avec l’aimable autorisation de Televisa)

Paul a expliqué que ce n’était pas seulement lui qui avait contracté le virus, mais aussi sa petite amie, avec qui vous partagez un appartement et que heureusement ils sont tous les deux partis bien épargné. Cependant, il a pris ce qui précède comme un signe que nous devons être plus conscients santé exceptionnelleEh bien, c’était un Attention être plus prudent pendant cette période.

Mais maintenant que tu as repris tes activités, tu te sens très heureux et prêt à continuer à faire rire les familles mexicaines avec l’émission du matin et le projet à succès Mi Querida Herencia qu’il joue aux côtés de Roxana Castellanos:

J’avais déjà besoin de sortir et de travailler, d’être avec ma famille parce que c’est ma famille qui travaille, nous vivons ensemble tous les jours et cela me manquait déjà, avec toute l’attitude, la force, le désir. Et reconnaissant à la vie que cette maladie ne soit pas venue si forte

Le comédien a déjà rejoint le programme “Hoy” l’autre grand projet dont il fait partie (Photo: Capture d’écran)

Il a déclaré que le rôle de la comédie est un pilier fondamental pour tenter de surmonter les défis et les difficultés de la vie quotidienne et qu’il s’agit de réciprocité, Eh bien, dans les moments de plus grand malheur ou de crise, c’est lorsque des moments mémorables sont nés:

La vérité est que la comédie vous fait oublier tous ces problèmes que nous avons au jour le jour. La comédie découle également de la tragédie, combien d’entre nous ont eu de mauvais moments que vous riez plus tard. Et aujourd’hui, avec toute cette tragédie mondiale qui est COVID, parce que les gens veulent rire, chaque jour, des informations que vous avez sur votre téléphone portable, des informations que vous avez dans les nouvelles et de ce que vos amis vous disent et “ maintenant Avez-vous vu qui est mort ou qui a tort ‘parce que c’est très triste

Paul a dit en faveur de l’adaptation de l’ouverture petit à petit, rappelant que rester sous la paralysie, c’est condamner les gens à manquer du peu qu’ils ont, mais maintenant nous devons garder à l’esprit qu’il est nécessaire prends soin de toi Pour pouvoir aussi prendre soin des autres, peu importe ce que nous faisons ou les raisons pour lesquelles nous devons sortir dans la rue:

Ecoutez, la vie doit continuer avec cela, nous devons aussi continuer à produire, à travailler, à apporter de la nourriture chez nous, mais en prenant toujours soin de nous. On voit souvent dans la rue que le gang ne fait pas attention, il ne veut pas mettre de masque, c’est-à-dire qu’il ne vous met pas en prison, il vous met un masque et en plus, il ne vous le met pas … c’est à cause de vous Santé. Il faut que les gens comprennent ça, c’est pour ta santé (…) lave-toi les mains, tout ça c’est quelque chose qu’on aurait dû faire il y a longtemps

Paul Stanley a évoqué le problème des productions théâtrales et de spectacles, dont dépendent de nombreuses familles (Photo: Instagram @paulstanleyd)

Bien qu’il porte un nom de famille très représentatif pour la comédie mexicaine, Paul s’est fait lui-même, tout comme d’autres héritiers de familles reconnues telles que le Derbez, et reconnaît que l’histoire de son père, Paco Stanley, est toujours valable dans le nom de famille, il a déjà “tourné la page”, même s’il a réitéré que ce n’était pas facile car il fallait beaucoup essayer, essayant d’entrer à la fois TV Azteca et Televisa, jusqu’à ce qu’il soit enfin possible de consolider:

Malheureusement, à la fin de mon patron (Paco Stanley), c’était un scandale et après tant de choses qui ont été dites, disons qu’ils ne m’ont pas beaucoup aidé à entrer dans le milieu. C’était difficile, c’était très difficile, vraiment, c’était Televisa, TV Azteca. Qu’est-ce que CEFAT, CEA, j’ai dit ‘non, je dois être là et personne ne m’a accepté, alors je cherchais ma voie, je n’ai jamais abandonné et la vérité est que la vie, l’univers, Dieu, tout ce qu’ils veulent croire , mais mes efforts et coïncidences sont ce qui m’a donné ce que j’ai, aujourd’hui c’est une bénédiction de porter l’héritage de mon père

Pour l’avenir, Paul est optimisteIl espère que My Dear Herencia continuera à être acceptée par le public, essayant d’ouvrir les journées en riant à Hoy et de pouvoir clore les journées de la même manière, mais en espérant qu’il y ait avant tout la santé et les outils pour surmonter la pandémie. Il n’exclut pas de retourner au théâtre, à qui il aime beaucoup et qui est, sans aucun doute, l’un des Industries les plus touchées par COVID-19:

Je comprends que de nombreux collègues du théâtre, metteurs en scène, acteurs, producteurs, ce qu’ils font est un grand sacrifice. Mettre beaucoup de laine dedans pour assainir et mettre 30 ou 40 pour cent, ça ne laisse ni payer les acteurs ni toute la production mais c’est un grand sacrifice qui est fait. C’est pourquoi il faut aller au théâtre, aller au restaurant, avec la prudence requise (…) il y a beaucoup de familles qui vivent au milieu du spectacle et si vous ne mourez pas de COVID, alors vous mourrez de faim. C’est triste mais vrai

