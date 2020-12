La plupart des réponses des utilisateurs ont souligné l’irresponsabilité d’organiser une célébration de cette ampleur dans le contexte de l’urgence sanitaire due au COVID-19 (Photo: Twitter @ RicardoBSalinas)

Malgré les critiques constantes qui Ricardo Salinas Pliego pour les fêtes de fin d’année qu’il a organisées avec ses salariés, Aujourd’hui, il est revenu aux yeux du public après avoir téléchargé deux autres images sur son compte Twitter. La première avec son fils et les animateurs TV Azteca; tandis que dans le second, il était entouré des conducteurs du même canal.

«Avec @SalinasBenjamin mon fils, nous voici avec la formidable équipe de combattants @ Azteca… Personne ne nous arrête !!!“, il a souligné.

Sur la photo, vous pouvez voir l’homme d’affaires avec des personnages tels que Facundo, El ‘Capi’ Pérez, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Roger González, Sergio Sepúlveda, Horacio Villalobos, Arturo Islas, Rafael Mercadante, Jorge Fernández Menéndez, entre autres.

Compte tenu de cela, la chaîne de réactions des utilisateurs de ce réseau social n’a pas tardé à apparaître. Parmi certains d’entre eux, il y a ceux qui ont défendu la position de l’homme d’affaires, comme @joel__adrian qui ont répondu: «les covidfans apocalyptiques vont le manger vivant en répétant comme des moutons «Et le masque et la distanciation sociale? Dans 3, 2, 1 “.

«On verra qui ils mangent vivant, chacun de ces hommes rentrera à la maison et embrassera ses enfants, frères, parents, on verra», a souligné un autre internaute en contraste avec les messages de soutien à Salinas Pliego.

Certains utilisateurs ont soutenu les actions de l’homme d’affaires (Photo: Twitter)

La publication de l’homme d’affaires a dépassé 1.1 mille likes et 193 tweets cités, mais la plupart des réponses des utilisateurs ont souligné irresponsabilité de tenir une célébration de cette ampleur dans le contexte de l’urgence sanitaire due au COVID-19.

«Personne ne s’arrête» parce que vous n’avez pas laissé un seul de vos employés travailler à domicile dans la pire crise sanitaire que nous ayons jamais connue. Votre attitude envers les gens qui vous font vivre la vie que vous avez n’est rien d’applaudissements », a exprimé @gsusfd en réponse à la publication.

Également, Salinas Pliego a fait un deuxième tweet où il peut être vu entouré de chefs d’orchestre tels que Flor Rubio, Penélope Menchaca, Lara G, Mónica Garza, Ana María Lomelí, Kristal Silva, Carmen Muñoz, Cynthia Rodríguez, Linet Puente, Esmeralda Ugalde, entre autres.

“Et là, je vous laisse encore une photo du dîner d’hier avec le groupe des ‘patrons de la télévision @Azteca”, il a pointé.

L’homme d’affaires a été rejeté comme frivole dans la situation actuelle et sa petite empathie envers le secteur médical et de la santé qui est exposée quotidiennement dans la lutte contre Covid-19 a été mise en évidence (Photo: Twitter @ RicardoBSalinas)

Parmi les commentaires, L’homme d’affaires a été rejeté comme frivole dans la situation actuelle et son peu d’empathie envers le secteur médical et de la santé qui s’expose quotidiennement dans la lutte contre Covid-19 a été soulignée. Pour cette raison, Salinas Pliego a exprimé sur un ton ironique: «Quand était le meilleur? … Ce n’est pas clair pour moi, veuillez m’expliquer.

Il convient de mentionner qu’hier, Salinas Pliego a partagé une interview avec Jorge Garralda, où il a critiqué les mesures de santé mises en œuvre au Mexique et dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19.

“Le monde est déjà divisé entre ceux qui ont peur de la mort et ceux qui veulent vivre. Donc, le problème est que ceux qui ont peur de la mort ont porté le récit pendant ces 8, 9 mois et leur recette est la même. «Prenez bien soin de vous, restez à la maison, portez votre masque, ne sortez pas, ne faites pas la fête. Et ce qui est arrivé? Rien”il ajouta.

En outre, Il a souligné que les autorités mexicaines ne voyaient pas la réalité, car les gens devaient sortir et travailler, Mais en leur suggérant de rester à la maison, un effondrement économique s’est produit où des milliers d’entreprises ont fait faillite.

«Les gens qui risquent de se sauver eux-mêmes, mais le reste d’entre nous devons sortir pour vivre, travailler, produire. Mais surtout pour vivre “Salinas Pliego a exprimé dans l’interview.

