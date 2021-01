Un enfant mexicain meurt d’une balle perdue en dormant Juan Carlos el «Güerito» a reçu l’impact de la balle alors qu’il dormait La terrible perte du garçon de 5 ans a choqué le pays et envoyé un message fort

La municipalité d’Apatzingán de l’État mexicain du Michoacán a renvoyé Juan Carlos Chiprés Aburto, le garçon de cinq ans décédé d’une balle perdue le 31 décembre, selon le journal mexicain Excélsior.

Jeudi dernier, le 31 décembre, Juan Carlos, surnommé «Güerito», dormait lorsqu’il a été touché par une balle perdue dans les premières minutes de 2021.

Ceci, du fait que le toit de sa maison est en tôle, ce qui n’était pas suffisant pour arrêter l’impact de la balle qui l’a tué à l’époque.

Les parents de Juan Carlos Chiprés Aburto ont tenté de le transférer dans un hôpital voisin, il est mort avant d’arriver.

Avec une douleur et une indignation profondes, la famille, les amis et les membres de la communauté ont dit au revoir à “Güerito”, parmi les jouets qu’il recevrait le prochain Jour des Trois Rois, et avec lesquels il n’a jamais joué, des ballons blancs et de la musique ce samedi matin, dit le Excelsior.

La mort a choqué tout le pays, les internautes des réseaux sociaux ont envoyé un message fort: “Plus une balle de plus”, selon le journal mexicain.

La communauté a immédiatement sympathisé avec la famille de Juan Carlos Chiprés, un groupe de chauffeurs de taxi a fourni un soutien financier qui a été reçu entre les câlins et les larmes.

L’Église catholique locale a même promu la déclaration de trois jours de deuil après la mort du petit «Güerito». Alors que les autorités ont condamné le terrible événement qui a pleuré la famille mexicaine d’Apatzingán.