Le Français Stéphane Peterhansel (Mini), deuxième ce dimanche du Dakar 2021, a conforté son leadership au classement général des voitures, dans une septième étape disputée entre Hail et Sakaka, en Arabie Saoudite, dans laquelle le Chilien Ignacio Cornejo (Honda) il a terminé premier sur les motos, après avoir terminé deuxième du jour.

L’étape auto de 737 kilomètres, avec 453 km de spéciales, a été remportée par l’Arabie Yazheed Al Rajhi (Toyota) avec un temps de 4 heures, 21 minutes et 59 secondes.

Peterhansel s’est lancé en quatrième position et a mené la majeure partie de la course avant de finalement céder au pilote local, à environ 100 kilomètres de l’arrivée, entrant dans la ligne d’arrivée à 48 secondes du Saoudien.

«A 40 km de l’arrivée, nous avons heurté une pierre et un pneu s’est cassé. Il a fallu beaucoup de temps pour changer la roue et c’était un bordel. C’est dommage, car nous nous débrouillions très bien dans les points intermédiaires et nous aurions pu sortir. un avantage certain, mais nous n’avons pas été en mesure de saisir l’occasion », a déclaré Peterhansel.

Al Rajhi réalise ainsi sa deuxième victoire partielle de l’épreuve, depuis sa première participation au rallye-raid en 2015.

L’Espagnol Carlos Sainz (Mini) a terminé troisième de l’étape, à 1 minute et 15 secondes, tandis que le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a terminé quatrième, à 2 minutes et 48 secondes du vainqueur.

Au total, après avoir terminé six fois dans les trois premiers des sept étapes, “Monsieur Dakar”, comme Peterhansel est connu, grâce à ses 13 victoires en rallye-raid, prend la première place, avec 26 heures et 36 minutes. et 50 secondes, et il porte son avance sur Al-Attiyah, le triple vainqueur du Dakar, à 7 minutes et 53 secondes.

– Carlos Sainz, troisième –

Le dernier vainqueur de l’épreuve, Carlos Sainz, est troisième au général, à plus de 40 minutes du leader.

De son côté, le Chilien Cornejo, deuxième de l’étape moto, remporté par son coéquipier américain Honda, Ricky Brabec, vainqueur de la dernière édition de Dakar, a pris la tête du général.

Brabec, seulement huitième au général, a gagné avec un temps de 4 heures, 37 minutes et 44 secondes dans cette étape très disputée.

L’Américain du Nord a franchi la ligne d’arrivée avec un avantage de 2 minutes et 7 secondes sur Cornejo et de 2 minutes et 19 secondes sur l’Américain Skyler Howes (KTM).

“Deuxième de la septième étape et nous avons continué à mener le général. Aujourd’hui était la première partie de l’étape marathon, seuls les coureurs ont pu travailler sur nos vélos à la fin de l’étape, demain nous reviendrons avec nos équipes de mécaniciens et d’assistance. Pour rester concentrés. et concentration. Merci à tous pour votre soutien “, a écrit Cornejo sur sa page Instagram.

Cornejo n’a plus qu’une seconde d’avance sur l’Australien Toby Price (KTM) au classement.

La troisième place du général, à 2 minutes et 11 secondes du Chilien, est occupée par le Britannique Sam Sunserland (KTM), vainqueur de l’édition 2017 du Dakar.

Cette journée était la première partie d’une étape marathon dans laquelle les pilotes seront les seuls à pouvoir intervenir sur leurs machines dimanche et lundi

– Décès d’Hubert Auriol –

Précisément lundi, la caravane du Dakar se rendra de Sakaka à Neom, à l’ouest, au bord de la mer Rouge, pour la huitième étape de la 43e édition du Dakar.

Cette deuxième partie de l’étape marathon qui a débuté dimanche sera de 709 km, avec 375 km de section chronométrée.

Coïncidant avec cette septième étape, le Français Hubert Auriol, ancien pilote et ancien directeur du Dakar, est décédé ce dimanche “d’un accident cardiovasculaire, après un long combat contre la maladie”, a annoncé sa famille à l’..

Hubert Auriol, 68 ans, a été surnommé «l’Africain», non seulement parce qu’il est né en 1952 en Éthiopie, mais aussi à cause de son succès dans le célèbre rallye-raid, où il a été le premier à s’imposer à moto (1981 et 1983). et les voitures (1992).

En 1995, il devient directeur du Dakar, rôle qu’il occupe jusqu’en 2004.

