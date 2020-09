Fox News

Fox News a consacré mardi soir plusieurs segments à la défense du meurtrier accusé Kyle Rittenhouse, décrivant le jeune homme de 17 ans accusé d’avoir tiré sur plusieurs manifestants de Kenosha comme un «tout américain» et un «petit garçon essayant de protéger sa communauté».

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a justifié les fusillades plus tôt cet été, a lancé son programme mardi soir en diffusant une vidéo détaillant les fusillades d’août produites par un groupe de collecte de fonds dirigé par l’avocat de Rittenhouse, L. Lin Wood.

La vidéo très narrée, qui détaille prétendument les actions de Rittenhouse cette nuit-là, utilise largement des images déjà montrées tout en dépeignant les victimes comme des criminels, allant jusqu’à montrer leurs fiches de rap pour les identifier. Rittenhouse, quant à lui, est décrit comme un sauveteur qui a consacré des centaines d’heures au service communautaire.

La vidéo tente également de semer le doute sur le fait que Rittenhouse ait réellement tué Jason Rosenbaum, la première victime. Reconnaissant que Rittenhouse a tiré quatre fois en direction de Rosenbaum, le narrateur note que d’autres coups de feu ont été tirés dans les environs, suggérant que le coup de feu qui a tué Rosenbaum aurait pu être tiré par quelqu’un d’autre.

Après avoir montré le clip soigneusement produit de l’équipe de défense de Rittenhouse, Carlson s’est tourné vers l’animatrice pro-Trump Fox News, la juge Jeanine Pirro, qui a immédiatement profité de l’occasion pour défendre Rittenhouse.

«Nous ne savons toujours pas si Kyle a réussi le coup de grâce, car nous ne pouvons pas encore obtenir l’autopsie ou les rapports balistiques», a-t-elle déclaré. «Mais si vous passez à la deuxième fusillade, ce que vous réalisez, c’est que cet enfant n’est pas un meurtrier de masse, il a pu continuer à plusieurs reprises à tirer. Deux fois il a tiré en l’air, une fois qu’il s’est retourné et que le gars a levé les mains, il ne lui a pas tiré dessus, il a continué à bouger.

Après avoir applaudi la retenue apparente de Rittenhouse à ne pas tirer sur plus de manifestants cette nuit-là, Pirro a appelé le procureur de district à abandonner les charges contre Rittenhouse, affirmant qu’il n’y avait «aucune honte à disculper un accusé s’il n’était pas coupable.»

«Kyle Rittenhouse a été vilipendé ici, et il a été diabolisé, et je pense que ça devrait être juste le contraire», a-t-elle poursuivi, ajoutant: «Cet enfant est un homme innocent, il cherche à aider, il est entièrement américain et il est essayant simplement de s’assurer que sa ville est sûre.

Notamment, Rittenhouse n’est pas de Kenosha, ni même du Wisconsin. Il s’est rendu cette nuit-là aux manifestations de Jacob Blake depuis Antioche, dans l’Illinois, à environ 20 miles de là.

L’heure suivante, dans l’émission du confident de Trump Sean Hannity, l’ancienne procureure générale de Floride Pam Bondi – qui a fait partie de l’équipe de défense de destitution du président Donald Trump – s’est appuyée sur la représentation de Pirro de Rittenhouse comme un enfant net essayant de faire une différence positive.

Après que Hannity ait joué un peu de la vidéo, Bondi a déclaré qu’elle était heureuse que Wood soit l’avocat avant de justifier les actions présumées de Rittenhouse, affirmant que Kenosha était une «zone de guerre».

«Vous avez un jeune de 17 ans qui essaie de protéger son état», s’est-elle exclamée. «Il aide les personnes qui ont été blessées. Il a une formation paramédicale pour être sauveteur. Il prend des graffitis sur les murs. Il essaie d’atténuer le chaos là-bas.

Encore une fois, il convient de noter que Rittenhouse n’est pas du Wisconsin.

La « vidéo en dit long », a déclaré Bondi, ajoutant que les victimes étaient des criminels qui « le poursuivaient » avant de prétendre qu’il est « trop ​​tôt pour l’inculper » de quoi que ce soit.

«Ils l’ont inculpé deux jours plus tard et il y avait des balles qui volaient partout. D’autres personnes tiraient », a-t-elle dit. «Ce gamin essayait d’aider les gens. Des gens ont-ils été tués? Absolument. »

«Nous avons un petit garçon qui essaie de protéger sa communauté», a poursuivi Bondi. «Aurait-il dû être là-bas avec une arme à feu? Non. Mais aurait-il dû être accusé de meurtre? Nous ne savons tout simplement pas encore et ils l’ont facturé deux jours plus tard. C’est donc une zone de guerre là-bas. «

L’ancien procureur général a conclu en attribuant apparemment la responsabilité de la fusillade aux dirigeants locaux, en demandant: «Que se passe-t-il dans ces villes libérales lorsque des adolescents doivent se rendre là-bas pour essayer de fournir de l’aide à d’autres personnes blessées par ces émeutiers? ? »

