Dans l’image, Gustavo Petro, fondateur du mouvement Colombia Humana. . / Jeffrey Arguedas / Archives

Au milieu d’aller et venir La question de l’avortement a été rouverte en première commission du Sénat après la discussion, lors du premier débat, du projet de loi n ° 140 de 2020 qui vise à modifier les articles 90 et 93 de la loi 84 de 1873 du Code civil, pour sanctionner l’avortement en toutes circonstances.

Dans la discussion, il y avait des positions pour et contre l’initiative, cependant, ce qui a suscité une grande curiosité et beaucoup de critiques était la position du sénateur Gustavo Petro qui, a assuré que l’objectif de la société est d’empêcher les avortements, sans qu’il soit nécessaire de les interdire:

«L’objectif de la société colombienne doit être zéro avortement, l’avortement ne peut exister dans aucune société et cela se fait par l’éducation et non par l’interdiction, si la femme avait le pouvoir de faire des politiques publiques et de gouverner en elle corps, elle n’aurait pas de grossesse non désirée, elle ne tomberait enceinte que s’il y a de l’amour. Je pense que ce projet cherche à tuer des femmes, ici il n’y a pas de pro-vie mais des pro-morts parce que chaque femme qui prend une pilule du lendemain serait une meurtrière, pour moi c’est une femme intelligente parce que l’inquisition a eu lieu il y a de nombreuses années. . le sénateur l’a mentionné publiquement.

Critique de la vidéo de Petro où il parle de l’avortement sans femmes

Déclaration qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux, car plusieurs personnes lui réfutent qu’il est impossible de contrôler que les femmes ont le besoin de se faire avorter, en cas de violation.

En revanche, les critiques n’ont pas cessé de venir, car dans la vidéo qu’il a partagée, où il montre sa position sur l’avortement, seuls cinq sénateurs sont vus parler des problèmes des femmes sans qu’aucune figure féminine ne le commente.

Ce que le projet de loi cherche, proposé par les députés conservateurs Esperanza Andrade et Adriana Matiz, est d’éliminer la possibilité de légaliser l’interruption de grossesse dans des situations en dehors de celles autorisées par la loi depuis 2006: être victime d’abus sexuels, de malformations fœtales et lorsque la vie de la mère est en danger.

«Le but de ce projet est de défendre la vie à partir du moment où elle devient fertile. Selon la législation en vigueur, la vie existe quand on naît et c’est pourquoi ce fossé entre la fécondation et la naissance est ce que la Cour constitutionnelle est venue combler, de sorte que ce que nous protégeons c’est l’existence légale de la vie “, a-t-il soutenu. Esperanza Andrade.

Il y a quelques jours, le gouvernement national a révélé sa position contre le mouvement Just Cause, principal promoteur de la dépénalisation de l’avortement en toutes circonstances. Pour le gouvernement, sous le concept du ministère de la Justice, avec le soutien du ministère de l’Éducation, le premier argument contre ce qui est proposé par le mouvement pro-avortement tient au fait que, pour faire de sa proposition une réalité, il aurait Les dispositions de la Cour constitutionnelle de 2006 qui autorisent l’interruption dans les trois conditions mentionnées ci-dessus doivent être modifiées.

Dans le concept présenté par le ministère de la Justice devant la Cour constitutionnelle, il a été soutenu que, «La société mérite de savoir pourquoi il est constitutionnellement raisonnable de punir, même pénalement, ceux qui blessent la vie des animaux, mais il n’est pas possible d’imposer des mesures de sanction destinées à protéger la vie de l’être humain à naître, qui, bien qu’il ne soit pas une personne en l’aspect civil du terme serait, à partir d’un moment de son développement, au moins un être sensible appartenant à l’espèce humaine ».

Dans un premier débat que ce projet de loi a suscité, en première commission du Sénat de la République, les opinions de plusieurs des législateurs pour et contre la mesure ont été connues.

Miguel Ángel Pinto, appartenant au parti libéral, a expliqué que, «Les libéraux protègent les droits des personnes, les droits de tous les êtres humains et le plus grand droit d’une personne est le droit à la vie. Les droits ont des limites et les limites du droit d’une personne vont là où commencent les droits des autres et les droits que les femmes ont sur leur corps, personne ne les inhibe ».

En revanche, Angélica Lozano, au nom du Parti Vert, a assuré: «N’essayons pas d’empêcher l’exercice des droits de millions de femmes en Colombie. L’avortement en Colombie est un droit et pour rien au monde nous ne le laisserons être une obligation ».

La sénatrice du Centre démocratique Paloma Valencia, qui a montré son empathie pour le projet de maintenir l’avortement comme un crime en dehors des facteurs autorisés, a assuré que «Le but de ce projet est pour nous d’avoir une discussion sur le moment où un zygote dans l’utérus commence à avoir des droits qui lui permettent de se protéger ».

Pour Catalina Ruiz Navarro, co-fondatrice du groupe Las Viejas Verdes, appartenant au mouvement Causa Justa, qui lutte contre la dépénalisation depuis 20 ans, elle a déclaré, pour le portail La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que: « Le fait que l’avortement existe toujours en tant que crime dans le Code pénal, bien que les causes dictées par la Cour constitutionnelle soient des exceptions, envoie un message très déroutant au public, car l’avortement est à la fois un droit fondamental et un crime Cela montre la vocation de l’État à la criminalisation des femmes pour décider de leur corps et les groupes anti-droits profitent de l’ambiguïté pour désinformer, créer et justifier davantage d’obstacles à l’accès à l’avortement sécurisé pour les femmes et les filles en Colombie ».

Voir également:

Un rapport raconte comment les soldats colombiens et leurs familles ont été victimes du conflit entre 1985 et 2018

Ce sont les dommages causés par une averse torrentielle dans certaines parties de Bogotá