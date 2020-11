Par Bozorgmehr Sharafedin

LONDRES, 12 novembre (.) – Les prix du pétrole ont chuté jeudi, marquant une séquence positive de trois jours alors que les commerçants assouplissaient leurs attentes pour une distribution précoce du vaccin COVID-19 et après l’Agence Energy International (AIE) a remis en question la reprise rapide de la demande.

* Le Brent de référence était en baisse de 11 cents, ou 0,25%, à 43,69 $ le baril à 10 h 19 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole WTI étaient en baisse de 0,24% à 41,35 $ le baril.

* L’Europe est actuellement aux prises avec une augmentation croissante des infections à coronavirus et a imposé de nouvelles restrictions à la circulation des personnes. New York a ordonné la fermeture anticipée de bars et de restaurants, les cas aux États-Unis ayant atteint des niveaux records.

* “Le chiffre d’affaires (du marché) lié aux vaccins a diminué rapidement car les investisseurs ont réalisé que la pandémie ne disparaîtra pas aussi rapidement qu’elle est survenue”, a déclaré Hussein Sayed, analyste principal du marché chez FXTM.

* Le Brent et le WTI ont tous deux affiché de fortes augmentations cette semaine, aidés par l’espoir que la pandémie pourrait bientôt être maîtrisée à la suite de données indiquant que le vaccin expérimental de Pfizer Inc et BioNTech est efficace à plus de 90% pour prévenir Infections au COVID-19.

* Mais l’AIE a déclaré jeudi que la demande mondiale de brut ne devrait pas augmenter de manière significative lorsque le vaccin commencera à être expédié, du moins bien en 2021.

* L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a également révisé ses prévisions de demande mercredi, affirmant que la consommation mondiale de brut rebondirait plus lentement que prévu en 2021 en raison de nouvelles vagues d’infections. (Reportage de Bozorgmehr Sharafedin à Londres, reportage supplémentaire de Sonali Paul à Melbourne, Florence Tan à Singapour et Seng Li Peng. Édité en espagnol par Marion Giraldo)