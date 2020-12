PHOTO DE FICHIER. Pipelines du terminal pétrolier de Zueitina, Libye. 7 avril 2014. REUTERS / Esam Omran Al-Fetori

Par Yuka Obayashi et Bozorgmehr Sharafedin

NEW YORK, 21 décembre (.) – Les prix du pétrole ont chuté d’environ 3% lundi, en tant que nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide – ce qui a provoqué des verrouillages dans une grande partie de la Grande-Bretagne et conduit à des restrictions plus strictes en Europe – fait craindre une reprise plus lente de la demande de carburant.

* Le brut Brent a perdu 1,35 $, ou 2,6%, à 50,91 $ le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 1,36 $, ou 2,8% , à 47,97 $ le baril. Les deux contrats sont tombés aussi bas que 3 $ au pire moment de la session.

* Les baisses de lundi surviennent après sept semaines de hausses de prix, dans un climat d’optimisme découlant du déploiement des vaccins COVID-19.

* La force du dollar a également pesé sur les marchés pétroliers. Un dollar élevé rend les matières premières libellées dans cette devise, comme le pétrole, plus chères pour les détenteurs d’autres devises.

* “Les rapports faisant état d’une nouvelle souche de coronavirus ont pesé sur le pétrole. Les nouvelles restrictions de mobilité en Europe n’aident pas non plus, car la demande européenne de pétrole sera affectée”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste pétrolier chez UBS.

* L’environnement négatif a éclipsé un accord conclu ce week-end entre les dirigeants du Congrès des États-Unis sur un programme d’aide de 900 milliards de dollars pour faire face à la crise des coronavirus.

* Des dizaines de pays ont fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni lundi par crainte d’une nouvelle souche de coronavirus très contagieuse, intensifiant la panique mondiale, provoquant le chaos des voyages et augmentant la possibilité de pénuries alimentaires sur le sol britannique quelques jours plus tôt de la consommation du Brexit.

* Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré samedi que la demande mondiale de pétrole était encore de 6 à 7 millions de barils par jour (bpj) en dessous des niveaux d’avant la crise.

(Reportage de Bozorgmehr Sharafedin à Londres et Yuka Obayashi à Tokyo; édité en espagnol par Ricardo Figueroa et Javier Leira)