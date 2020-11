Pep Guardiola a parlé de la mort de Diego Maradona

Ce fut un jour où le monde du football a été paralysé et les personnalités les plus importantes de ce sport se sont rendues aux pieds de Diego Armando Maradona, décédé ce mercredi après avoir subi un arrêt cardiaque au domicile de Tigre (Buenos Aires) où il se remettait de sa dernière opération au cerveau. Et l’un d’eux était Pep Guardiola, qui a consacré des mots sincères et a utilisé une phrase célèbre pour rejeter Ten.

“Il y a des années, j’ai lu une banderole en Argentine disant:” Ce que vous avez fait de votre vie n’a pas d’importance, mais ce que vous avez fait de la nôtre. ” Cela a rendu beaucoup de gens heureux “, a rappelé le sélectionneur catalan lors d’une conférence de presse après la victoire du Manchester City sur le Olympiakos le quatrième jour de la phase de groupes du UEFA Ligue des Champions.

Cette citation qui m’est venue à l’esprit Guardiola quand on parle de la mort de Maradona appartient à l’humoriste et écrivain graphique argentin Robert le noir Fontanarrosa, qui a fait allusion à l’idole argentine dans plusieurs de ses textes.

Lors de sa rencontre avec les médias, l’ancien stratège de la FC Barcelona et le Bayern Munich Il a également déclaré que le légendaire 10 de l’Albiceleste avait contribué à rendre le football “meilleur” grâce à son énorme talent. «Avec ses performances, il a amélioré le football grâce à ce qu’il a fait à Naples et principalement avec l’Argentine. La Coupe du monde de 1986 au Mexique était quelque chose d’incroyable “, un point.

Même, Pep Guardiola parlé du lien de Maradona avec lui Barça et il a dit que quand il était enfant, il accompagnait son père pour le voir jouer Camp Nou.

“Comme un gamin J’allais avec mon père aux jeux à Barcelone pour voir Maradona. Ce n’était que peu de temps et, malheureusement, quand je suis arrivé à La Masia, il est allé à Naples. Je n’ai pas partagé de vestiaire avec lui, mais tous ceux qui l’ont fait ont parlé de sa générosité et de sa volonté de rendre le monde du football meilleur. Et en tant que joueur, il était incroyable. C’était une triste nouvelle. Un gros câlin à sa famille », a-t-il fermé.

Le responsable des citoyens a également envoyé un soutien à Sergio Aguero, l’une des figures qui a son personnel actuel, car “Diego était le grand-père de son fils”. Kun était un remplaçant dans le match européen que son équipe a disputé mercredi et est entré dans le match à 15 minutes de la fin.

PLUS SUR CE SUJET:

Radiographie des derniers jours de Maradona avant sa mort: la confession qui a surpris son entourage

L’héritage de Maradona: la liste choquante des actifs et des contrats qu’il avait

Le dernier adieu à Diego Maradona: adieu intime à la famille et réveil ouvert au public à la Casa Rosada