Paulo Dybala a été blessé lors du match entre la Juventus et Sassuolo

Ils ont couru 40 minutes de la première mi-temps dans le duel entre Juventus et Sassuolo quand Paulo Dybala est entré en collision avec la Ferrari également argentine Gianluca. Dans l’action suivante, il s’est retourné avec son pied gauche sur l’herbe et a senti une douleur au genou au moment de la torsion. Quelques instants plus tard, il s’est effondré sur l’herbe et a appelé un médecin, déjà convaincu que le match était terminé pour lui.

L’attaquant, 27 ans, aurait dû être remplacé par Dejan Kulusevski, dans la deuxième situation imprévue que l’entraîneur Andrea Pirlo a dû traverser: avant, également en raison d’une maladie, celle qui avait dû quitter le terrain de jeu avait été McKennie (Adrien Rabiot était entré à sa place).

La bonne nouvelle est qu’il s’est retiré du terrain de son propre chef, mais en Italie, ils spéculent que, à tout le moins, il manquera le match contre l’Inter le 17 janvier pour la Serie A en Italie. C’est un affrontement décisif, étant donné que Neroazzurro est l’escorte de Milan au classement Calcio.

À la fin du match, Andrea Pirlo, l’entraîneur de l’équipe, a détaillé le degré de blessure: «Dybala a un traumatisme de contusion au collatéral, il a une gêne. Nous verrons comment il va dans les prochains jours, nous espérons que ce n’est rien de grave », a-t-il déclaré à la télévision Sky Sport.

Dybala a un traumatisme de contusion au collatéral de son genou gauche (.)

Paulo traverse une saison marquée par diverses difficultés, au-delà d’enregistrer deux buts en Ligue et un en Ligue des champions. Une mise en place lente au début, les blessures et le roman par le renouvellement de son contrat ont marqué son parcours en 2020/2021.

En six saisons, l’ancien Institut accumule un total de 242 jeux avec le T-shirt Vecchia Signora dans lequel a marqué 98 buts. Dans la perspective des négociations, bien que les deux parties soient optimistes, les 10 auraient demandé à doubler son salaire actuel (il facture actuellement 9,2 millions de dollars) et au club ils ne veulent pas céder. “Dybala aussi sait qu’il doit montrer plus loin sur le terrain», Était la réponse de Andrea Agnelli, président de club.

Ces derniers jours, d’ailleurs, une ancienne star du football italien a été très critique à l’égard de Paulo. «Tous ses entraîneurs à la Juventus ne l’ont pas jugé nécessaire, alors je me demande s’il est un champion ou un grand joueur. Pour moi, ce n’est pas un champion, il ne fait aucune différence. Il a de bons buts comme je les ai vus faire Dis natale, à Distingué… Mais si vous voulez porter la Juventus 10, vous devez être à un niveau supérieur. J’ai le sentiment que lorsqu’ils font pression sur lui, il se fait chier. Et puis il demande 10 millions par saison. Mais s’il vous plaît … “, a-t-il déclaré Antonio Cassano, sans filtre.

Il faudra attendre ce que les études indiquent. Et combien de temps de récupération la blessure prendra pour Dybala.

