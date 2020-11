Le livre est né de l’expérience de Riso avec un groupe de professionnels et de patients

«Nous étions plongés dans un désordre hystérique de demandes, de règles et de mandats sociaux qui tentaient de nous uniformiser et d’affaiblir notre propre individualité; tout nous paraissait normal », font partie des premières lignes du dernier livre de Walter Riso. “Plus fort que l’adversité” découle de l’expérience du spécialiste avec un groupe de professionnels et des centaines de patients. Le texte, sous le cachet de l’éditeur Planète, montre comment les gens traversent la pandémie et différents contextes défavorables, et développe les clés pour en sortir plus forts.

«Lorsque le confinement et la quarantaine apparaissent, nos degrés de liberté sont perdus, vous n’êtes pas si libre et l’une des émotions de base qui apparaît est la colère; qui est hérité et a des fonctions adaptatives comme lorsque vous l’utilisez pour atteindre, par exemple, un objectif et surmonter un obstacle, tant qu’il ne viole les droits de personne. La colère, bien appliquée, c’est la force “explique Riso. Chez l’homme, il peut apparaître comme irritabilité. “Il se peut simplement que symboliquement vous vous sentiez sous pression ou” tendu “, que vous n’échappiez pas à une situation conflictuelle. L’irritabilité apparaît aussi, parce que vous voulez vous défendre”, développe l’expert.

«Jusqu’à ce que la dernière cellule de votre être travaille avec les autres pour maintenir l’ordre dont vous avez besoin et vous défendre contre tout envahisseur. Combien de batailles auront eu lieu en vous, dont vous avez été victorieux et vous ne l’avez même pas remarqué! », Il est mis en évidence dans l’introduction du livre

Dans l’un des chapitres de son nouveau livre, le docteur en psychologie précise comment lire la colère, comment le comprendre avant de le gérer; car si la colère peut être lue, elle peut être mise en votre faveur. De la même manière que cela se produit avec tristesse, qui peut également apparaître à cette époque de pandémie avec la dépression. “Mais la tristesse n’est pas la dépression. La tristesse est une autre émotion de base qui apparaît quand on est en situation de perte, l’organisme ralentit pour ne pas poursuivre l’impossible », indique l’auteur.

La personnalité dure

La personnalité résistante, selon Riso, consiste entre autres à voir l’adversité personnelle ou collective comme un défi ou un défi, une situation pour éliminer les callosités et se mettre à l’épreuve. Pendant la pandémie, ce qui se manifeste le plus est la stress. «Ce que nous constatons, c’est l’incertitude qui est essentiellement ce que cela génère de l’anxiété et ce qui conduit alors à la frustration, si nous ne trouvons pas de solutions. Lorsqu’une situation aversive devient incontrôlable, le stress est inévitable. Si vos ressources ne peuvent pas modifier ce qui se passe pendant un certain temps, un stress chronique apparaît. Les anticipations catastrophiques, le phénomène de l’attente et l’avenir incertain font leur apparition », affirme le spécialiste de la thérapie cognitive.

Un aspect important est que dans les situations difficiles, il s’agit de différencier ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. «Si cela dépend, vous devez vous battre, sinon vous devez vous en aller. Vous ne pouvez pas combattre ce qui est hors de votre contrôle. Il ne reste plus que de la résistance pure », dit Riso.

D’autre part, le professeur de bioéthique souligne que «le brave Ce n’est pas qu’il ait moins peur, il peut avoir la même peur que quelqu’un d’autre, attendez simplement cinq minutes de plus. Le courageux est celui qui fait face à la peur. La peur est inconfortable, la peur ne fait pas mal, c’est inconfortable ».

«La peur est là pour courir, la colère est là pour que vous vous affirmiez, mais les deux sont une activation. Au lieu de cela, la tristesse est la désactivation », révèle l’auteur

Trois types de consultations en cas de pandémie

Au cours des séances, le spécialiste distingue trois types de consultations en cours. Tout d’abord, les patients avec peur et anxiété de face à l’incertitude parce que ne pas savoir ce qui va se passer. «Après 20 jours de détention, il y a des symptômes de dépression et de stress post-traumatique. En plus des problèmes de santé physique et économique résultant de la pandémie, il y a problème de santé mentale».

La deuxième consultation porte sur les raisons du couple, et la troisième, le chagrin lié aux pertes. Il existe deux types de pertes: la perte physique, lorsqu’un parent est décédé, et la perte liée au changement des aspects positifs d’un mode de vie que nous avions avant la pandémie, qui, selon l’auteur, “nous n’avons pas apprécié.”

«Nous devons retrouver la philosophie de l’effort, d’essayer. C’est ce que les gens doivent faire, essayer, une, deux, trois fois. La vie est fragile, mais ce n’est pas stupide, elle est combative. C’est une situation pour se tester et comprendre que parfois pour réaliser des choses il faut une dose de souffrance ou d’effort », encourage Riso

Et il ajoute: “Ce moment nous fait revoir notre regard, que repensons nos paradigmes, notre vision du monde, la vision devant les autres et devant soi ».

Quant à savoir comment le les enfants l’isolement, l’auteur également de «Bien penser, se sentir bien: rien ne justifie des souffrances inutiles» comprend que les petits ont été plus affectés en termes de jeu, de proximité avec leurs camarades de classe et de ne pas pouvoir aller à l’école. «Je pense que de nombreux enfants apprécieront l’école», dit-il.

Une recommandation pour se renforcer

«La seule capacité qui ne peut être perdue aujourd’hui est la exploration, parce que si vous perdez l’exploration, vous perdez la surprise, la stupéfaction. Et si tu perds ton étonnement, tu as fini. Aussi une tâche de discernement: séparer ce qui est important de ce qui ne l’est pas. Et faire de ce qui est essentiel un élément consommable, Conclut Riso.

Ceux qui souhaitent télécharger et lire le premier chapitre de “Plus fort que l’adversité” peuvent entrer le lien suivant. De même, ceux qui souhaitent acheter le livre peuvent entrer le lien suivant.