1er janvier (.) – Pfizer Inc et son partenaire BioNTech prévoient de donner aux volontaires ayant reçu un placebo dans leur essai de vaccin COVID-19 la possibilité de recevoir une première dose avant le 1er mars 2021, tant qu’ils restent à l’intérieur du studio.

L’option de transition du vaccin d’essai permet à tous les participants âgés de 16 ans ou plus de savoir s’ils ont reçu le placebo, “et les participants qui apprennent qu’ils ont reçu le placebo ont la possibilité de recevoir le vaccin expérimental tout en ils restent dans l’étude », ont déclaré les entreprises sur leur site Web pour les participants aux essais.

La Food and Drug Administration des États-Unis et un groupe de ses conseillers externes ont fait part de leurs préoccupations concernant le plan de Pfizer, affirmant que cela pourrait rendre difficile la collecte des données sur l’innocuité et l’efficacité nécessaires pour obtenir l’approbation complète du vaccin en fait partie de la FDA.

Les participants à l’essai qui ont reçu le placebo se verront réserver deux doses du vaccin expérimental dans le cadre de l’étude, ont déclaré les entreprises sur le site Web.

“Le médecin de l’étude suivra les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et de leurs autorités sanitaires locales pour offrir l’option de transition du vaccin aux participants sur une base prioritaire”, ont déclaré les sociétés.

