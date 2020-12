Les expéditions de vaccins Pfizer contre le covid-19 à huit pays européens, dont l’Espagne, subiront un léger retard en raison d’un problème logistique, tandis qu’aux États-Unis, le président Donald Trump a finalement ratifié le plan de secours économique qui établit une nouvelle aide à les entreprises et les personnes touchées par la pandémie.

Le retard dans l’expédition des vaccins a été signalé ce lundi par le ministère espagnol de la Santé et le pharmacien lui-même, au lendemain du jour où de nombreux pays de l’Union européenne ont accueilli avec espoir les premières vaccinations contre le covid-19, qui à ce jour infecté plus de 80 millions de personnes dans le monde et tué plus de 1,76 million.

“En raison d’un problème de logistique mineur, nous avons reporté un nombre limité de nos livraisons. Le problème de logistique a été résolu et ces livraisons sont maintenant expédiées”, a déclaré Andrew Widger, directeur des relations avec les médias internationaux chez Pfizer, excluant en revanche. problèmes dans la préparation des vaccins.

L’Espagne, l’un des pays les plus touchés d’Europe avec quelque 50 000 décès, devait recevoir ce lundi 350 000 doses du vaccin fabriqué par les laboratoires Pfizer et BioNTech.

“Pfizer Espagne indique que cette même nuit elle a été informée par son usine de Puurs (Belgique) du retard des expéditions vers huit pays européens, dont l’Espagne, en raison d’un problème dans le processus de chargement et d’expédition”, a indiqué le ministère dans un communiqué. déclaration, sans préciser quels sont les sept autres pays touchés, tout comme le laboratoire.

La prochaine livraison de vaccins arrivera en Espagne mardi, a indiqué le ministère.

L’Europe est, selon les chiffres, la région la plus touchée au monde, avec plus de 25,4 millions de cas et environ 550 000 décès.

Outre le vaccin Pfizer / BioNTech, d’autres devraient également être homologués en Europe prochainement, comme ceux d’AstraZeneca et d’Oxford, probablement le 6 janvier.

– “Point critique” –

Les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, ont dépassé les 19 millions de cas dimanche et ajoutent plus de 333 100 décès liés au virus.

Le président Donald Trump a finalement signé dimanche le nouveau plan d’aide à l’économie américaine approuvé par le Congrès après des mois de négociations complexes.

La Maison Blanche a rapporté que Trump a ratifié la loi “pour restaurer les allocations de chômage, freiner les expulsions, fournir une aide au loyer, ajouter des fonds au programme de prêt aux entreprises, remettre nos employés des compagnies aériennes au travail, ajouter beaucoup plus d’argent.” pour la distribution de vaccins, et bien plus encore. “

Pendant des jours, Trump a refusé de le signer et dimanche il a continué à faire pression pour que les chèques destinés aux contribuables connaissant les plus grandes difficultés financières soient portés à plus du triple des 600 dollars initialement prévus.

Le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain, Anthony Fauci, avait averti plus tôt que le pire de la pandémie pourrait être encore à venir, amenant le pays à un “point de basculement” en raison de la propagation du virus pendant les voyages de vacances. .

Plus d’un million de personnes ont déjà reçu la première dose de vaccins aux États-Unis.

– Pas de feux d’artifice –

Avant l’UE, de nombreux pays ont commencé à vacciner contre le coronavirus, à commencer par la Chine cet été. La Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Mexique, le Costa Rica et le Chili ont suivi en décembre.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, où l’on dénombre plus de 497 800 décès et 15,1 millions d’infections, le Mexique a vacciné dimanche des centaines d’agents de santé dans un camp militaire de la capitale.

“Cela nous donne la tranquillité d’esprit car nous savons que le vaccin est fiable”, a déclaré à l’. Claudia Leal, une infirmière qui soigne les cas de covid-19 de l’état occidental de Nayarit.

Mais parallèlement à la vaccination, de plus en plus de pays détectent des cas de la nouvelle souche de coronavirus, peut-être plus contagieuse, apparue au Royaume-Uni.

Le Canada, l’Italie, la Suède, l’Espagne, le Portugal, le Japon et la Corée du Sud sont parmi les derniers à avoir ratifié des cas de cette variante.

Ce week-end, plusieurs pays ont réintroduit des restrictions, comme l’enclave britannique de Gibraltar qui a annoncé un couvre-feu nocturne, ou Israël, qui a entamé un troisième verrouillage sévère dimanche.

En Israël précisément, l’armée a commencé ce lundi à vacciner ses soldats, et a érigé 17 tentes dans différentes parties du pays. Jusqu’à présent, 380 000 personnes ont reçu la première dose dans le pays.

L’Arabie saoudite, le pays arabe du Golfe le plus touché par la pandémie dans la région, a annoncé qu’elle prolongeait la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes d’une semaine et suspendait les vols internationaux, en raison de la variante britannique du coronavirus.

Face à la menace d’une ré-épidémie du virus avec l’arrivée de l’hiver boréal, la Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois l’année dernière, a renforcé les contrôles médicaux, avec des contrôles de température et des tests et inspections dans les aéroports.

Et l’adieu à une année pleine de tristesse en trois jours se fera sans grandes célébrations.

En Australie, les habitants de Sydney ne pourront pas se rendre dans la baie de la ville pour contempler le traditionnel feu d’artifice célèbre dans le monde entier, en raison d’une augmentation des cas dans la ville la plus peuplée du pays.

burs-avl / bc / mar