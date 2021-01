Lors de l’événement, des innovations en santé ont été présentées.

Finie l’idée que les sociétés pharmaceutiques se consacrent uniquement à la fabrication et à la distribution de médicaments. Aujourd’hui, avec les avancées scientifiques et technologiques et avec de nouvelles découvertes sur la santé et la maladie, Ces entreprises ont élargi leur «savoir-faire» pour améliorer la santé.

C’était l’une des idées soulevées par Bayer lors de la “Journée des Médias Pharma”. La société pharmaceutique, qui a eu 157 ans, a présenté les innovations qui en font également un leader mondial dans la génération de logiciels et d’applications pour les soins de santé, dans les thérapies cellulaires et géniques pour soigner des maladies comme la maladie de Parkinson, ou en progrès pour le traitement de l’endométriose, une affection douloureuse qui touche 10% des femmes en âge de procréer.

L’une des éminences présentes à l’événement numérique était Stefan Oelrich, Membre du conseil d’administration de Bayer et président de la division pharmaceutique. Il a commencé son discours en disant que «Une révolution biomédicale et technologique est en cours qui transforme les soins aux patients à un rythme sans précédent.

Stefan Oelrich.

Oelrich a expliqué que Bayer a réussi à mener ces avancées, entre autres, par la signature de 25 accords de collaboration et l’achat de sociétés qui développent des technologies et la recherche médicale dans le monde entier. Aujourd’hui, la collaboration et les synergies sont essentielles, a-t-il indiqué lors du “Pharma Media Day”.

Les exposants de Bayer et des nouvelles entreprises partenaires, ainsi que des experts universitaires, ont abordé divers sujets d’intérêt dans le cadre du panel appelé “Transformer les soins de santé, transformer Bayer”, dans laquelle ils se sont notamment penchés sur la problématique de la thérapie cellulaire et génique, de la santé numérique et des projets dans lesquels l’entreprise est aujourd’hui engagée.

Dans le cas des maladies génétiques, le directeur de ce domaine de l’entreprise, Wolfram Carius, a déclaré que jusqu’à présent, elles étaient synonymes de maladies incurables.Par conséquent, les traitements pharmacologiques ont essentiellement cherché à soulager les symptômes. Mais ensuite il a ajouté que, actuellement, les thérapies géniques et cellulaires ciblent directement la racine du problème, par le transfert de cellules ou de gènes qui remplacent les défectueux. Ainsi, de nouvelles frontières sont ouvertes dans les traitements.

En revanche, l’explication des avancées en la matière était à la charge des présidents de deux sociétés qui avaient déjà mené leurs recherches sur le sujet et ont été acquises par Bayer: Emile Nuwaysir (de BlueRock Therapeutics) et Sheila Mikhail (d’Asklepios BioPharmaceutical -AskBio-).

BlueRock: un espoir pour les patients atteints de la maladie de Parkinson

L’une des dernières nouvelles est qu’aux États-Unis, la FDA – l’organisme qui réglemente l’approbation des traitements et des médicaments, entre autres questions – vient d’autoriser BlueRock à démarrer des essais de phase 1 pour les patients atteints de la maladie de Parkinson: «Si nous réussissons, nous montrerons qu’avec la thérapie cellulaire, nous pouvons inverser les maladies neurodégénératives. Il s’agit d’un grand pas en avant pour la médecine générale et pour les 8 millions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde », a déclaré Nuwaysir.

De son côté, la co-fondatrice d’AskBio a détaillé la révolution que signifie l’application de la thérapie génique chez les garçons atteints de Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD): «C’est une maladie qui touche les jeunes enfants. Ils ont tendance à se retrouver dans un fauteuil roulant lorsqu’ils sont adolescents, et finalement succombent à la maladie », a expliqué Mikhail.

«Plusieurs des gars avec lesquels nous avons travaillé ne pouvaient pas gravir même quelques marches avant le traitement par thérapie génique. Mais quelques mois plus tard, ils ont pu courir et nager. Ces enfants ont retrouvé leur enfance grâce à ces traitements », a-t-il expliqué.

Santé numérique

En ce qui concerne le phénomène croissant de la santé numérique, les experts qui ont participé à l’événement ont indiqué que d’ici 2025, les produits et services numériques devraient représenter 12% du marché des soins de santé.

En cela, l’une des avancées les plus significatives de Bayer est l’accord de 100 millions de dollars finalisé l’année dernière avec la société Informed Data Systems Inc. One Drop.

Cette entreprise nord-américaine a créé en 2016 une application qui a déjà été téléchargée par trois millions de patients diabétiques, ce qui leur permet de mieux contrôler leur maladie.

Comme l’explique Jeff Dachis, fondateur de One Drop, l’accord avec Bayer va désormais permettre le lancement d’une plateforme de santé numérique intégrée offrant des solutions dans le domaine de la santé des femmes, et pour les patients atteints de maladies cardio-rénales ou cancéreuses. Les deux premiers modules de la plateforme seront lancés l’année prochaine.

Finalement, Deux spécialistes de la société pharmaceutique ont expliqué qu’aujourd’hui la société a plus de 50 projets en phase clinique, axés sur l’amélioration de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, de l’oncologie et de la santé des femmes.. Et ils ont fourni des détails sur les progrès de l’inhibition de la douleur, en particulier dans l’endométriose, et de nouveaux traitements anticoagulants.

Pour clore l’événement, Oliver Fischer, du domaine de la santé reproductive, s’est penché sur la recherche sur l’endométriose -apparition de cellules utérines dans d’autres parties du corps-, une maladie qui provoque quelque chose que les patients définissent comme “une sensation de brûlure qui irradie de tout le corps”.

Jusqu’à présent, le traitement qui existait pour cela était la chirurgie ou l’hormonothérapie qui entraînait généralement des effets indésirables. “Mais dans notre nouvelle approche, nous cherchons à inhiber l’agent P2X3, qui est un médiateur de la douleur et de l’hypersensibilité nerveuse”, a noté Fischer.

Ces investigations, qui progressent régulièrement, permettront d’étendre l’application de cette solution à d’autres affections, telles que la toux chronique, la vessie hyperactive et les douleurs neuropathiques diabétiques. Concernant les anticoagulants, So-Young Kim, responsable du domaine de la thrombose et des maladies vasculaires, a souligné l’importance de cette évolution, d’autant plus que «une personne sur quatre âgée de plus de 25 ans souffrira d’un accident vasculaire cérébral et un seul événement peut la neutraliser pour le reste de sa vie ».

Bref, ce jour-là, un bilan rapide mais intense a été mené sur différentes enquêtes qui sont déjà en train de devenir des réalités, qui changent la manière d’affronter certaines maladies et leur destin. Mais, en plus, ils montrent comment l’industrie pharmaceutique mondiale s’est transformée et continue de le faire, en phase avec les besoins d’un monde de plus en plus difficile, mais qui, en même temps, ouvre de nombreuses nouvelles opportunités pour résoudre des problèmes qui semblaient auparavant impossibles.

