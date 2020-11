MANILLE, 1 (DPA / EP)

Le typhon ‘Goni’, le plus puissant de l’année, a touché terre ce dimanche dans l’est des Philippines avec un bilan initial d’au moins quatre morts, près d’un million de déplacés, et la crainte que ses vents causent “des dégâts catastrophiques “, selon les autorités.

Le système de tempête qui accompagne le typhon – également connu sous le nom de “ Rolly ” par la population locale – pourrait finir par affecter 31 millions de personnes et ses vents soutenus de 215 kilomètres par heure (avec des maximums de 295) ont déjà causé au moins trois de graves glissements de terrain, sans parler des pluies torrentielles qui inondent les communautés proches de la capitale Manille.

En ce sens, le typhon devrait atteindre neuf provinces au sud et au sud-est de la région métropolitaine de Manille dans les prochaines heures avec “des vents violents et catastrophiques”, accompagnés de pluies “éventuellement torrentielles”, selon l’agence de gestion. catastrophe du pays.

Le typhon a touché terre dans la province de Catanduanes, où les vents ont arraché les toits et renversé des arbres et des poteaux électriques. De là, il a avancé jusqu’à la province d’Albay, où il a même endommagé certains abris. “Il est possible que ce soit la plus grosse tempête que j’aie vue de ma vie”, a déclaré le gouverneur de la province, Al Bichara.

Les quatre défunts sont justement des résidents de cette province, selon Bichara. Trois d’entre eux se sont noyés quand une rivière a débordé et le quatrième a été écrasé à mort par l’impact d’un arbre.

Pendant ce temps, à Manille, les autorités ont fermé le principal aéroport international pendant 24 heures et suspendu plus de vingt vols. Certains centres commerciaux ont fermé en attendant l’évolution des événements.

“ Goni ” est le typhon le plus puissant à avoir frappé les Philippines en sept ans, depuis l’arrivée de “ Haiyan ” en 2013, qui a tué plus de 6300 personnes dans les provinces du centre et de l’est du pays, où il en a laissé plus de 4 millions de déplacés.