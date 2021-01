Phoenix soleils battre la maison pour Houston Rockets 103-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Chicago Bulls par 125-120, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu avec Memphis Grizzlies par 108-104. Avec ce résultat, Phoenix soleils accumule huit victoires en 13 matchs joués dans la saison, tandis que Houston Rockets il reste avec quatre victoires dans 13 partis disputés.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 23-30. Après cela, au deuxième trimestre Phoenix soleils se sont distanciés sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une course de 13-0 pendant le quart et a eu une différence maximale de 17 points (40-57) pendant le quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-33. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 51-63 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Houston Rockets Ils ont réduit les différences dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-1 jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 31-26 (et un total de 82-89). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont également réduit les distances à nouveau à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat 21-20 partiels, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 103-109 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Phoenix soleils Il était dû en partie grâce à 26 points, trois passes décisives et 17 rebonds de Deandre Ayton et les 24 points, deux passes et cinq rebonds de Devin Booker. Les 20 points, deux passes et 11 rebonds de Bois chrétien et les 22 points, six passes et cinq rebonds de Victor Oladipo ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets pourrait gagner la partie.

Le prochain match fera face Phoenix soleils avec Pépites de Denver dans le Phx Arena, tandis que le prochain rival de Houston Rockets être Pistons de Detroit, avec lequel il jouera dans le Little Caesars Arena.