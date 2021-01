“Ils exigent de nous et nous voulons un pas de plus. Nous recherchons cela”, a-t-il déclaré.

Après la défaite 3-0 contre Santos en demi-finale de la Copa Libertadores, Bouche et Miguel Ángel Russo ont été la cible de critiques. Pour cette raison, pour l’entraîneur, la victoire aux tirs au but contre Banfield qui a permis au Xeneize d’élever le Coupe Diego Maradona.

«Je tiens à remercier mes joueurs, le personnel d’entraîneurs, tout le monde; aux habitants de Boca principalement. C’est le titre 70 de l’histoire, pour nous c’est important pour tout. Nous faisons des erreurs, nous faisons de l’autocritique. Les portes extérieures sont une chose et l’intérieur en est une autre. On parle beaucoup, ce n’est pas facile de se lever après l’autre jour. J’ai dit aux joueurs que la grande majorité sont en vacances et que nous jouons la finale, donc nous avons quelque chose, nous faisons quelque chose de bien«Il a publié une phrase au contenu provocateur, inhabituel dans son discours.

Au moment de souligner la manche olympique, Miguel Ángel Russo a commis un blooper qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux: il a oublié l’un des rivaux de la première phase. «C’était un tournoi qui nous a coûté cher, car nous avons eu une phase dans le Group of Death. Avec Lanús Talleres et … je ne me souviens pas. Lanús Talleres et Arsenal. Non, ce n’était pas Arsenal. Lanús, Talleres et Newell’s “, est venu à l’information, avec l’aide d’un de ses assistants hors champ lors de l’entretien avec TNT Sports.

AUTRES DÉFINITIONS DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Vous avez obtenu votre deuxième titre en 13 mois de gestion, qu’est-ce que cela signifie?

«Ils exigent de nous et nous voulons un pas de plus. Nous recherchons cela. C’est une reconnaissance de beaucoup de choses que nous avons vécues. Les habitants de Boca auraient tout rempli. “

Quel impact cela a-t-il après l’élimination dans les Libertadores?

«Nous devons continuer à résoudre les situations pour ce club. A Boca, je sais que tout est petit, mais je suis calme, conscient de ce qu’il faut affronter et faire ».

La critique vous a-t-elle blessé après la chute contre Santos?

«Je ne dis rien du journalisme. Chacun possède ce qu’il dit. A Boca, une fourmi est un éléphant. Nous résolvons les choses entre nous de la meilleure façon. Santos est une autre histoire, j’assume l’erreur et ça suffit ».

