Débris et pièces automobiles en CABA: plus de 300 mille pièces saisies en un an

Le vol en Argentine est sauvage, mais pas idiot. Chaque événement obéit à un marché, presque aucune balle n’est tirée sans une logique métier derrière elle. Si quelque chose est volé, c’est essentiellement parce qu’il est vendu. Et pour une voiture volée, il existe plusieurs destinations. Il peut être vendu au marché noir avec sa numérotation interne modifiée, il peut voler votre brevet pour un duplicata, une voiture jumelle, il peut être utilisé comme véhicule d’évasion dans un autre crime et jeté plus tard.

Alan Bravo, touché deux fois dans la poitrine devant sa voiture de rêve, peut-être mort pour la casse.

Alan était attaqué par deux inconnus samedi dernier à 23 heures. devant la maison de sa mère sur la rue Pedro Goyena à la frontière entre La Tablada et Lomas del Mirador tandis que Ils essayaient de prendre sa nouvelle voiture achetée il y a quelques jours, une Peugeot RCZ 2012 évaluée à un peu plus de 20 000 $. La logique même de la voiture, colorée, trop flashy pour une fuite, plus chère que le véhicule moyen, indique une seule destination possible: mis au rebut pour être vendu, pièce de rechange par pièce de rechange, avec ses numéros de série archivés ou intacts. Aujourd’hui, cette entreprise, selon les chiffres officiels, vit un boom historique.

Alan et sa Peugeot: la scène du crime

Seul Au cours des cinq premiers mois de 2016, 85 000 pièces de rechange ont été saisies dans tout le pays, entre locaux légaux, ferrailles, entrepôts et ateliers, avec un catalogue allant des carburateurs et moteurs aux rétroviseurs et aux volants. Entre 2019 et 2020, uniquement dans la ville de Buenos Aires 312474 pièces automobiles illégales ont été saisies, soit une augmentation de 64,4% par rapport à 2019, comme l’ont confirmé des sources de la police municipale Infobae. Dans le cadre de Programme de lutte contre la commercialisation de pièces automobiles illégales dépendant du sous-secrétaire à la sécurité des citoyens, 94 inspections ont été réalisées en présence de l’AGC dans lequel des pièces ont été saisies par un valeur estimée de 3,5 millions de dollars. Il y avait, au total, onze détenus dans diverses affaires judiciaires.

En 2019, la Direction nationale des registres nationaux des biens automobiles et des crédits de gage (DNRPA) Il a dénombré 36 833 vols et vols de véhicules, le nombre le plus élevé en une décennie: plus de 24 000 événements se sont produits sur le territoire de Buenos Aires.

En 2020, curieusement, les vols de véhicules sur la voie publique ont diminué de plus de 65%, passant de plus de 8 000 à moins de 3 000 cas dans la province de Buenos Aires, selon les données du bureau du procureur général.

Pièces automobiles en gros: l’une des inspections de la police municipale de 2020

Les deux pièces automobiles volées coexistent dans le schéma, identifiables par leur Numéros de série croisés avec des plaintes, déposées directement ou frelatées, avec les pièces détachées «recyclées» Il leur manque la plaquette du Registre unique des ferrailles automobiles et des activités connexes (RUDAC)

Le commerce, tout comme le marché noir des téléphones portables, C’est mixte: légal et illégal se croisent au même comptoir, Ce qui était autrefois un circuit d’anciens entrepôts est aujourd’hui mélangé dans des locaux légaux répartis sur tout le territoire de Buenos Aires.

Le quartier classique de Warnes à Villa Crespo est un point fixe du circuit. Certaines sommes saisies sont ridicules. En mai 2020, la police municipale, habituée à ces procédures avec la division des enlèvements d’automobiles pour violation de la loi sur le désarmement, avait besoin de neuf camions pour faire une descente dans un entrepôt du 100 rue Monténégro dans une affaire dirigée par le procureur des délits Miguel Kessler: 2 758 optiques automobiles haut de gamme ont été saisies; 30 façades de gril; 590 rétroviseurs électriques; 124 modules informatiques automobiles et trois pneus.

Le même mois, à Dorrego à 300 ans, dans une affaire relevant du même procureur, un camion a été surpris en train de décharger des pièces de rechange sans wafer, des disques d’embrayage, des systèmes de freinage et des amortisseurs: l’endroit a fait l’objet d’une enquête pendant trois mois. Plus tard, on le découvrit, il était lié à un chantier de mise au rebut de la rue Fragata Sarmiento: c’était ce qui semblait être le garage d’un immeuble. Là, environ 5700 pièces ont été détectées entre les portes, le capot, le couvercle du coffre, les volants, les culasses, les optiques, les rétroviseurs, les phares, les vilebrequins. Un expert a déterminé que au moins 30 de ces pièces avaient une demande d’enlèvement active.

Pendant ce temps, le procureur Gastón Duplaa enquête sur le meurtre d’Alan. Vous devez commencer par: compte plus de 15 empreintes digitales prises dans la Peugeot par la police scientifique, près d’une dizaine de prélèvements avec des traces d’ADN et une séquence de caméra de sécurité d’un voisin montrant un suspect potentiel, toujours sans nom et prénom.

