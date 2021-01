SAN JUAN (AP) – Pedro Pierluisi a promis d’acquérir le statut d’État pour Porto Rico et de lutter contre la pauvreté, la corruption et le COVID-19 en prêtant serment samedi en tant que nouveau gouverneur des États-Unis.

Pierluisi, un démocrate qui a représenté l’île au Congrès américain pendant huit ans, a également promis de donner la priorité à l’éducation, de sortir le gouvernement de la faillite et d’atténuer une crise économique profonde en tant que chef du parti pro-Nouveau Progressive. l’état de l’île.

“J’ai écouté notre peuple et je reconnais la nécessité d’un meilleur gouvernement”, a-t-il déclaré dans un discours sur un ton conciliant. “J’ai besoin de nous tous pour combattre nos ennemis en commun.”

La cérémonie de samedi a marqué la fin d’une période chaotique de quatre ans au cours de laquelle Porto Rico a eu trois gouverneurs, dont Pierluisi lui-même pendant une brève période après la démission de l’ancien gouverneur Ricardo Rosselló l’année dernière après des manifestations massives dans les rues.

Pierluisi, 61 ans, hérite d’une économie stagnante, d’une législature divisée, d’une restructuration de milliards de dollars de dette publique et d’un territoire politiquement fracturé qui a été durement touché par la pandémie alors qu’il se bat pour se remettre des ouragans et une série de tremblements de terre.

“Des années très difficiles l’attendent, lui et le pays”, a déclaré le politologue Mario Negrón. “La situation économique est critique, et malgré le fait que l’argent vient du gouvernement fédéral, les gens oublient qu’à partir de février, ils devront commencer à payer la dette.”

Pierluisi, qui est connu pour être un conciliateur, dirigera une population mécontente et épuisée après avoir obtenu le moins de voix de l’histoire de Porto Rico. Il a obtenu environ 33% des voix, contre près de 32% obtenu par Carlos Delgado du Parti démocratique populaire, ce qui représente la première fois qu’un parti parvient à atteindre 40% des voix.

Les nouveaux et anciens partis politiques ont gagné du terrain lors des élections de novembre, sans majorité claire émergeant dans la législature de l’île, ce qui signifie que Pierluisi devra parvenir à un consensus avec les membres des quatre autres partis, a déclaré Negrón.

“Je voudrais penser qu’en cette période de crise politique, les gens vont grandir”, a-t-il commenté. “L’expérience m’a appris le contraire.”

Lors des élections de novembre, les électeurs ont également participé à un plébiscite non contraignant dans lequel ils ont demandé: “Porto Rico devrait-il être immédiatement admis dans l’Union en tant qu’État?” Plus de 52% des électeurs étaient d’accord, mais toute modification du statut politique de l’île doit être approuvée par le Congrès fédéral américain. Le plébiscite était le sixième du genre sur l’île.

Le président élu Joe Biden a promis de travailler avec les autorités locales qui soutiennent diverses options pour Porto Rico pour «lancer un processus équitable et contraignant» pour que l’île détermine son propre statut.

Malgré le statut d’État recherché par Pierluisi, l’analyste politique Eduardo Villanueva a déclaré que le nouveau gouverneur et son parti sont confrontés à un problème fondamental: ils n’ont pas dit quel genre de contributions, y compris économiques, Porto Rico apporterait s’il devenait un État.

Villanueva a également souligné que l’agenda de Pierluisi pourrait être restreint face aux pouvoirs du conseil de contrôle fédéral qui supervise les finances de l’île: “Vous n’avez pas le dernier mot et vous ne pouvez pas fixer de priorités.”

Le Congrès a créé le conseil d’administration en 2016, un an après que Porto Rico a déclaré sa dette publique de plus de 70 milliards de dollars non remboursable, un montant accumulé en partie grâce aux prêts que les gouvernements précédents avaient demandés pour couvrir les déficits budgétaires.

Perluisi succède au gouverneur Wanda Vázquez, que la Cour suprême de l’île a nommé à ce poste en août 2019 après la démission de Roselló. Vázquez était le secrétaire à la justice de l’île, mais comme il n’y avait pas de secrétaire d’État à l’époque, la constitution de Porto Rico lui permettait d’assumer le poste de gouverneur.

Vázquez a ensuite perdu contre Pierluisi lors d’une élection primaire chaotique tenue début août qui a dû être répétée car les bulletins de vote ne sont pas arrivés aux centres de vote à temps.

De nombreux Portoricains ont sévèrement dénoncé le rassemblement en plein air de samedi, contrariés par le fait que Pierluisi ait invité quelque 400 personnes malgré la pandémie et au milieu des mesures qui interdisent aux gens de se rassembler en grands groupes ou d’aller sur les plages à moins qu’ils ne le fassent. exercice.

Pierluisi a défendu ses actions et a souligné que l’utilisation des masques était obligatoire et que tous ceux qui étaient présents avaient été testés négatifs pour le COVID-19. Cependant, des experts sanitaires indépendants ont averti que l’événement n’était pas sans risque.

L’île de 3,2 millions d’habitants a enregistré plus de 127 000 cas confirmés et probables de COVID-19 et plus de 1 500 décès.

Une nouvelle législature a également prêté serment samedi, où pour la première fois les femmes constituent la majorité des membres du Sénat de Porto Rico.