Un groupe de filles, sur le point d’entrer dans un bowling après 1 heure du matin à Pinamar, où les restrictions imposées par le décret du gouvernement de Buenos Aires n’ont pas été respectées (Photos: Diego Medina)

Personne n’a remarqué à Pinamar que depuis les premières heures de ce lundi, toutes les activités commerciales liées au tourisme étaient désactivé entre 1 et 6 dans la matinée sur décision du gouvernement de Buenos Aires.

Lundi matin comme tous les autres, la commune n’a pas appliqué le décret signé par Axel Kicillof, et, paradoxalement, c’est la pluie qui a renvoyé tout le monde à la maison: A 1 heure, un orage éclate qui ne s’arrête qu’à l’aube.

Pour l’instant, les bars, les pistes de bowling, les glaciers, les kiosques et même les magasins de jeux électroniques fonctionnaient comme ils le faisaient depuis le premier jour de la saison estivale. Contrairement à d’autres sites touristiques tels que Mar del Plata ou Villa Gesell, la municipalité de Pinamar n’a pas respecté le décret provincial, qui a été publié au Journal officiel dimanche. Et la police, qui reçoit des ordres du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, n’est pas non plus sortie pour contrôler que les magasins abaissent les stores à 1.

Comme il pouvait le savoir Infobae, le maire Martín Yeza signera le décret d’adhésion ce lundi et les restrictions n’entreront en vigueur qu’à partir des premières heures de demain. Les raisons qui ont conduit le chef communal – une jeune promesse de Juntos por el Cambio – à prendre cette décision n’ont pas été expliquées, mais sont interprétées comme politiques: depuis le début de l’été, Yeza a toujours été en faveur de l’autorisation des activités et du recours à la responsabilité individuelle. pour empêcher la propagation du virus, bien que la ville qui gouverne a augmenté en nombre de cas et compte actuellement plus de 210 actifs (quand j’avais 50 ans début décembre) et 420 contacts étroits isolés.

«Ceux qui doivent appliquer les protocoles sont les municipalités. Si Pinamar ne voulait pas faire de contrôles, qu’ils ne le font pas, s’ils continuent sans s’impliquer, ils seront hors saison»A commenté une source du gouvernement de la province et considéré “Irresponsabilité incompréhensible”.

La pluie qui s’est déchaînée précisément à 1 heure lundi a obligé de nombreuses personnes à rentrer chez elles bien qu’il n’y ait eu aucune restriction

La zone d’inspection de Pinamar a travaillé comme elle l’a fait jusqu’à présent, sur la détection des partis clandestins, mais il y a une vague qui vient de la Commune, ils savent qu’ils ne peuvent pas s’arrêter et ce sont les agglomérations de jeunes surtout sur la plage à la mode. “Pour la police, c’est une relation très asymétrique, il faut arrêter 3 000 ou 3 500 personnes. Avec les familles, ça marche; avec les jeunes, non“A commenté le maire Yeza dans des déclarations à la radio dimanche, et a souligné que la fourchette” entre 16 et 24 ans ne donne pas une balle ou la police “.

“Les enfants ici baisent les policiers, qui sont heureusement ceux de l’unité tactique et ils ne réagissent pas, mais ils les bloquent durement”, a déclaré Matías Luchini, propriétaire d’un bar sur Bunge Avenue, dont les restrictions rendent la tâche très difficile depuis ” notre horaire le plus chargé est jusqu’à 3 heures du matin ».

Cependant, Luchini accepte la restriction. «C’est bien qu’il soit à 1, s’ils le mettent à 23, ils nous tueraient. Les enfants n’ont nulle part où aller et cela déborde de Pinamar. Voici tous ceux qui sont allés à Gesell les années précédentes et aussi ceux qui sont allés à Punta del Este. Vous avez des enfants d’avocats, de juges, de politiciens, comment ne voulez-vous pas que les policiers se foutent s’ils se sentent impunis?»A-t-il commenté.

Pinamar a 210 cas actifs de COVID-19

Pour une brasserie située à 100 mètres du bar Luchini, la restriction de temps sera en aucun cas préjudiciable. «Nous allons devoir essayer d’amener les gens à s’habituer à venir plus tôt. Nous ouvrons à 19 h et travaillons dur de 23 h à 15 h. Nous pensons ouvrir à 17 ans Mais de toute façon, si c’est une journée à la plage, personne ne vient à vous », a déclaré Juan Manuel, le gérant du bar, originaire de Villa Gesell, où ils se sont conformés à l’ordre de la province.

Juan Manuel a admis qu’il était difficile de traiter avec les jeunes clients: «Nous respectons le protocole, nous notons tout le monde et nous demandons que s’ils vont aux toilettes, ils portent une jugulaire. Mais c’est impossible, ils ne vous donnent pas de ballon, personne ne veut porter de jugulaire ».

“L’horaire ne va pas changer les choses, poursuivez sûrement certaines activités. Mais pour nous les adultes, je ne pense pas que la vie change beaucoup », a déclaré Chiche Pérez Barbieri, arrivée à Pinamar avec son amie, la commentatrice de boxe SIlvana Carsetti.

Les adultes en général ne voient pas leur routine modifiée car elle ne se termine jamais bien au-delà de 1, mais les jeunes devront réajuster leurs habitudes. “Je ne comprends pas, ils semblent croire que le virus est plus contagieux la nuit que le jour. Si vous y réfléchissez, pendant la journée, plus de gens se rassemblent dans la Boutique, où vont tous les jeunes, que là où vous voulez regarder la nuit, et ils ne contrôlent rien là-bas. De plus, des fêtes vont continuer à se tenir », a conclu Eugenia, une jeune fille de 18 ans de Capital.

Quelle province a décidé

Le gouvernement de la province de Buenos Aires suspendu activités commerciales, culturelles et sportives entre 1 et 6 heures du matin dans les 118 communes (sur un total de 135) actuellement en phase 3 et 4 (comme dans le cas de Pinamar) du territoire de Buenos Aires. Les mesures auraient dû entrer en vigueur le Lundi 11 partout sauf 17 villes.

La Province de Buenos Aires continuera avec la système de phase pour la fourniture d’activités et de services dans tous les districts, en fonction de leur situation épidémiologique et sanitaire. Actuellement, 17 municipalités sont en phase 5, 109 en phase 4 et 9 en phase 3.

“Dans les communes qui sont en phase 3 et 4, toutes les activités commerciales, artistiques, sportives, culturelles, sociales et récréatives seront suspendues entre 01h00 et 06h00, à l’exception des activités manufacturières, agricoles et d’élevage et toutes celles définies comme essentielles selon réglementation en vigueur”A déclaré un communiqué officiel.

En outre, il est suggéré que À partir de ce lundi, les activités sociales, récréatives et familiales seront réduites à des groupes de 10 personnes maximum dans des espaces fermés et ouverts. L’utilisation du transport urbain de passagers est limitée aux personnes touchées par des activités et des services définis comme essentiels.

En revanche, tous les contrôles sont renforcés, tant au niveau provincial que municipal, “Réduire les mouvements de personnes la nuit et éviter de mener des activités non autorisées.”

Les plaintes de fêtes clandestines Ils sont reçus via le 911 et la ligne (221) 429-3386, mis en place par le ministère de la Sécurité, qui fonctionne les vendredis, samedis et dimanches de 22h à 6h, exclusivement pour ce type de délit.

