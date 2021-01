Dès le début de la saison, la municipalité a tenté de décourager les foules sur les plages (Diego Medina)

Depuis le début de la saison estivale, les images de jeunes réunis autour des orateurs et des conservateurs avec des boissons alcoolisées se répètent quotidiennement en Pinamar, ainsi que dans d’autres destinations touristiques du pays. En effet, dans les premiers jours de janvier, des agents de l’Unité des opérations tactiques de Buenos Aires, une division spéciale de la police, étaient présents sur la côte pour décourager ces foules. L’inquiétude persiste et les autorités municipales ont donc décidé interdire l’entrée d’alcool sur les plages et réglementer l’utilisation des haut-parleurs.

Dans ce sens, ils rencontreront aujourd’hui des conseillers juridiques pour finir de peaufiner les détails et la portée des mesures, puis publier l’arrêté communal, à la recherche de décourager de tels rassemblements de masse dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

«L’interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans les espaces publics découle d’une loi nationale de 1997, ce n’est pas nouveau. Il est déjà en vigueur et doit être appliqué par la police d’office. Aucune municipalité n’a besoin de faire quoi que ce soit. De même, nous allons le faire pour le ratifier en interne », a-t-il expliqué. Lucas Windy, Secrétaire à la sécurité de Pinamar, en dialogue avec Infobae.

Le fonctionnaire a ainsi fait allusion à la Loi 24788, qui dans son 4e article indique: “La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et à l’intérieur des stades ou autres lieux est interdite lorsque des activités sportives, éducatives, culturelles et / ou artistiques sont menées à grande échelle, sauf dans les lieux et heures expressément autorisés par l’autorité compétente ».

«Interdire les haut-parleurs individuels sur les plages est complexe, car dans tous les cas un certain nombre de décibels doit être interdit pour dissuader et empêcher la concentration de personnes, ce que nous devons essayer d’éviter. La musique n’est pas interdite, la concentration des personnes est interdite, dans le cadre que l’on connaît déjà de la distanciation sociale. Mais nous ne pouvons pas interdire absolument d’écouter de la musique sur la plage, ce serait absurde », a précisé Ventoso.

“L’idée est de l’écrire et le sanctionner ce mardi», A conclu le secrétaire à la sécurité. Il régira pour tous les spas du parti: Pinamar, Ostende, Valeria del Mar et Cariló.

Les mesures tenteront de décourager les rassemblements massifs de jeunes qui s’étaient inscrits sur les plages (Diego Medina)

Ces mesures s’ajouteront ensuite à la restriction imposée par le gouvernement de la province de Buenos Aires, à laquelle la commune de Pinamar a adhéré, concernant la impossibilité de développer tout type d’activité entre 1 et 6 heures du matin. En ce sens, le petit matin du 11 janvier avait été comme tous les autres et la municipalité n’avait pas appliqué les règlements signés par le gouverneur. Axel Kicillof. Cependant, le lendemain, le maire Martin Yeza a signé le décret communal pour se conformer à la décision.

De cette manière, les bars, les pistes de bowling, les glaciers, les kiosques et même les magasins de jeux électroniques fonctionnent de manière limitée. “C’était un engagement envers le gouverneur pour que la mesure soit remplie”, a expliqué Yeza à Infobae à ce moment là.

Selon les données officielles publiées ce lundi, Pinamar compte 256 cas actifs de personnes infectées par le COVID-19, tandis que 482 sont isolés car ce sont des contacts étroits de cas déjà confirmés.

