Marque PML Matty Azar, modèle Sofi Jujuy Jimenez

Cette nouvelle édition du défilé le plus important et le plus prestigieux de la saison avait la forêt de Pinamarense comme cadre naturel, déclenchant ainsi la saison des manifestations touristiques et culturelles, respectant évidemment les protocoles en vigueur de la Municipalité et de la province de Buenos Aires.

PML, marque Fetiche By Mo, modèle Alejandra Maglietti Marque PML La Maja Shoes modèle Luisina Ojeda Marque PML Tivoglio, modèle Daniela Camarero, sponsorisé par Joyeria Alvear Marque PML SDC Joyeria Exclusiva, modèle Lara Diéguez

Cette année, le défilé de mode a été suivi par les mannequins Sofía Jujuy Jimenez, Soledad Solaro, Floppy Tesouro, Hernán Drago, Sofi Macaggi, Tomy Fricher, Alejandra Maglietti, Barbi Franco, Delfina Gerez Bosco entre autres, qui portaient les nouvelles collections du marques et designers sur les podiums. La clôture du défilé était en charge de Benito Fernández, qui a également présenté sa ligne pour enfants à Pinamar Moda Look

L’événement a été dirigé par Soledad Villarreal et Horacio Cabak, qui se sont également émerveillés du cadre naturel choisi pour cette 17e édition.

Marque PML Paula Cabrero, modèle Delfina Gerez Bosco Marque PML Somos Magnas, modèle Caro Haldemann Marque PML Corteza, modèle Micaela Colussi Marque PML modèle Gotcha Hernán Drago, avec chaussures Raven Footwear et accessoires Alta Colections Marque PML Costantini By Roz’s, modèle Silvina Scheffler PML, Secrétaire du Tourisme de Pinamar, Juan Ibarguren et modèles. Marque PML Violetta Cosméticos, modèle Lola Arreche Marque PML Sir Fausto, modèle Tomás Fricher Marque PML Linea Rock By Sol Villarreal Marque PML Bona Lingerie, modèle Barbie Franco Marque PML Andrea Donnay, modèle Luisina Ojeda Marque PML Fiurla, modèle Floppy Tesouro Marque PML Filum, modèle Sofia Macaggi Marque PML Moratta, modèle Francesca Carletti Marque PML Ivana Design, modèle Yanina Rodriguez PML marque Eccomi Cua Jeans, modèle Florencia de Palo Marque PML Amayra, modèle Sole Solaro Marque PML Rosarito, modèle Silvina Scheffler Marque Las Oterito, modèle Luciana Terenne José Bianco et Laura Blanco Marque PML Benito by Marina PML marque Benito Fernández, clôturant son passé avec Sole Solaro et Sofi Jujuy Jimenez

Le maquillage Ros Lashes Style par Romina Moreira et son équipe.

Les coiffures de Coiffeurs VIP avec les produits Biferdil.

Production de mode par Pitu Di Marco.

Coordination du dos: Tatiana Saba

Coordination et logistique générale: Daniel Noguera

Presse: Charly Ronco

Photos: Johnny Villagrán

Coordination de la production: Danilo Herrero

Idée, production et direction générale: Guillermo Azar

Sponsorisé et soutenu cette 17ème édition de Pinamar Moda Look: Ministère du Tourisme et des Sports de la Nation, Respirá Pinamar, Hotel Howard Johnson Cariló, Jewelry Alvear, Hotel del Bosque, Cathedral, Magret, Municipality of Vicente López, Life Quality, Pepsi, Eco de los Andes et Stella Artois.

Merci à: Ruma, Rh Lali Ramirez, Raven Footwear, Las Lucas, Pepsi, Eco de los Andes et Stella Artois.